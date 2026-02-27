Más Información
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró en sus declaraciones iniciales ante un comité del Congreso que lo interroga por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido y que no hizo "nada malo".
Dijo que sólo tuvo una "breve relación con [Jeffrey] Epstein" que terminó "años antes de que sus crímenes salieran a la luz" y que nunca vio "lo que realmente estaba pasando" con el difunto delincuente sexual convicto, según su declaración inicial.
“Las niñas y mujeres cuyas vidas Jeffrey Epstein destruyó merecen no solo justicia, sino sanación”, dijo Clinton en su discurso, preparado para su publicación en X.
Lee también Demócratas exigen que Trump testifique ante el Congreso sobre el caso Epstein; "debe responder por qué faltan archivos"
"Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice", dice Clinton
“Han esperado demasiado tiempo para ambas cosas. Aunque mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz, y aunque durante nuestras limitadas interacciones nunca presencié indicio alguno de lo que realmente estaba sucediendo, estoy aquí para compartir lo poco que sé para que pueda evitar que algo así vuelva a ocurrir”.
"Sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo", agregó el exmandatario estadounidense republicano.
Lee también “No tenía idea de las actividades criminales de Epstein”, dice Hillary Clinton; denuncia encubrimiento
Clinton añadió que "a menudo" diría "no recuerdo", dados los años transcurridos desde sus interacciones con Epstein, y predijo que eso sería "insatisfactorio" para los legisladores.
Además, le dijo al panel que “simplemente no era correcto” traer a su esposa, Hillary Clinton, para una declaración el día anterior.
