Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

Investigan desaparición de chofer tras jornada violenta por muerte de “El Mencho” en Veracruz; su camión fue incendiado y usado para bloqueos carreteros

Congreso de Baja California Sur avala reforma a jornada laboral; reducción se implementará de manera gradual

El expresidente de , Bill Clinton, aseguró en sus declaraciones iniciales ante un comité del Congreso que lo interroga por su relación con el delincuente sexual , que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido y que no hizo "nada malo".

Dijo que sólo tuvo una "breve relación con [Jeffrey] Epstein" que terminó "años antes de que sus crímenes salieran a la luz" y que nunca vio "lo que realmente estaba pasando" con el difunto delincuente sexual convicto, según su declaración inicial.

“Las niñas y mujeres cuyas vidas Jeffrey Epstein destruyó merecen no solo justicia, sino sanación”, dijo Clinton en su discurso, preparado para su publicación en X.

"Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice", dice Clinton

“Han esperado demasiado tiempo para ambas cosas. Aunque mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz, y aunque durante nuestras limitadas interacciones nunca presencié indicio alguno de lo que realmente estaba sucediendo, estoy aquí para compartir lo poco que sé para que pueda evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

"Sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo", agregó el exmandatario estadounidense republicano.

Clinton añadió que "a menudo" diría "no recuerdo", dados los años transcurridos desde sus interacciones con Epstein, y predijo que eso sería "insatisfactorio" para los legisladores.

Además, le dijo al panel que “simplemente no era correcto” traer a su esposa, Hillary Clinton, para una declaración el día anterior.

