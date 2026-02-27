Más Información

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

La mañanera de Sheinbaum, 27 de febrero de 2026, minuto a minuto

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

… Y “El Mencho” se armó carnaval con Grupo Firme y Julión Álvarez

Embajador: Cuba tiene condiciones y capacidad para resistir una agresión militar

Reforma electoral propone que 500 diputados y 96 senadores realicen campaña para obtener el voto; así serán asignados

Detienen a alumnos por llevar arma; en CCH Sur reciben amenaza

Vehículo que transportaba peregrinos de Toluca choca con camión estacionado en Avenida Constituyentes; hay al menos 15 lesionados

La justicia francesa investiga si Mohamed Al Fayed, propietario de los almacenes Harrods y padre de un novio de Lady Di, estuvo implicado en una red de abusos sexuales, como afirman las abogadas de mujeres que lo comparan con el delincuente sexual .

Varias mujeres han sido interrogadas sobre esto en la capital francesa.

Una de ellas es Kristina Svensson, empleada del hotel de 5 estrellas Le Ritz en París, propiedad de Al Fayed, del que fue asistente de 1998 a 2000.

"Cada vez que me veía, me agredía", contó a AFP.

Lee también

El egipcio Mohamed Al Fayed, fallecido en 2023, no fue procesado en vida.

A finales de 2024, la policía londinense anunció que 90 mujeres lo acusaban de agresiones sexuales y violaciones a lo largo de más de 35 años, de 1977 a 2014.

Las querellantes critican la investigación británica y depositan sus esperanzas en la justicia parisina, para esclarecer si esta red que también se habría extendido a Francia.

Rachael Louw tenía 23 años cuando fue enviada al yate de Salah Fayed, hermano de Mohamed Al Fayed, en la Costa Azul.

Fue interrogada el 10 de febrero por la oficina francesa especializada en la represión de la trata de personas, la OCRTEH.

Lee también

Esta mujer de 54 años confesó a AFP que sintió "alivio".

"La justicia francesa avanza mucho más rápido y no minimiza lo que nos ha pasado, a diferencia de los investigadores del Reino Unido", declaró.

Al abrir, en 2025, una investigación por trata agravada de personas, proxenetismo y violaciones, la fiscalía de París "muestra que considera las agresiones en su conjunto y que no tiene miedo de atacar a un sistema organizado", estima Louw.

