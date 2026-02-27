Más Información
La justicia francesa investiga si Mohamed Al Fayed, propietario de los almacenes Harrods y padre de un novio de Lady Di, estuvo implicado en una red de abusos sexuales, como afirman las abogadas de mujeres que lo comparan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Varias mujeres han sido interrogadas sobre esto en la capital francesa.
Una de ellas es Kristina Svensson, empleada del hotel de 5 estrellas Le Ritz en París, propiedad de Al Fayed, del que fue asistente de 1998 a 2000.
"Cada vez que me veía, me agredía", contó a AFP.
El egipcio Mohamed Al Fayed, fallecido en 2023, no fue procesado en vida.
A finales de 2024, la policía londinense anunció que 90 mujeres lo acusaban de agresiones sexuales y violaciones a lo largo de más de 35 años, de 1977 a 2014.
Las querellantes critican la investigación británica y depositan sus esperanzas en la justicia parisina, para esclarecer si esta red que también se habría extendido a Francia.
Rachael Louw tenía 23 años cuando fue enviada al yate de Salah Fayed, hermano de Mohamed Al Fayed, en la Costa Azul.
Fue interrogada el 10 de febrero por la oficina francesa especializada en la represión de la trata de personas, la OCRTEH.
Esta mujer de 54 años confesó a AFP que sintió "alivio".
"La justicia francesa avanza mucho más rápido y no minimiza lo que nos ha pasado, a diferencia de los investigadores del Reino Unido", declaró.
Al abrir, en 2025, una investigación por trata agravada de personas, proxenetismo y violaciones, la fiscalía de París "muestra que considera las agresiones en su conjunto y que no tiene miedo de atacar a un sistema organizado", estima Louw.
