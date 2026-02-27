El expresidente estadounidense Bill Clinton se enfrenta este viernes ante una comisión del Congreso a un duro interrogatorio sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.

Clinton figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

El expresidente estadounidense Bill Clinton con el magnate Jeffrey Epstein. FOTO: CAPTURA

Hillary Clinton pide que Trump declare sobre el caso Epstein

La comparecencia de Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary Clinton, exsecretaria de Estado.

"Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité.

Las audiencias se celebran a puerta cerrada, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.

El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

