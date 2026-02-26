La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton, obligada a testificar este jueves ante una comisión del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento.

La audiencia, a puerta cerrada, es una maniobra para "desviar la atención" sobre Trump, acusó la política demócrata de 78 años en una declaración que difundió antes de entrar.

"Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", dijo la veterana dirigente en la red X.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.

Tanto republicanos como demócratas obligaron a los Clinton a testificar, bajo amenaza de desacato.

El expresidente Bill Clinton (1993-2001) está citado a su vez a comparecer el viernes, un día después de su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

Pausan temporalmente sesión de Clinton por foto filtrada

La comparecencia de Hillary Clinton, sobre el delincuente sexual ante un comité del Congreso fue pausada este jueves temporalmente después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert.

El portavoz de Clinton, Nick Merrill, dijo a la prensa a las puertas del edificio de Chappaqua (Nueva York) donde se celebraba la sesión a puerta cerrada que esta había sido "pausada brevemente mientras se estudiaba de dónde venía la foto y por qué, posiblemente, miembros del Congreso están violando las normas de la Cámara de Representantes".

"La audiencia ha pasado a ser 'off the record' por un momento porque parece que hubo algunas fotografías compartidas en las redes sociales, lo que va contra las normas de la Cámara que se leyeron al principio de la reunión", abundó el asesor en una breve declaración.

La pausa, de una media hora, se produjo después de que el 'influencer' conservador Benny Johnson compartiera en X una foto de Clinton en la sala, señalando que la política "no luce feliz" y atribuyendo el documento a la congresista republicana por Colorado, Lauren Boebert.

Primera imagen de Hillary Clinton declarando por el caso Epstein

"La primera imagen de Hillary Clinton testificando bajo juramento sobre Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión republicano. Es la primera vez que Hillary ha tenido que responder preguntas reales sobre Epstein", indicó el comentarista en el texto.

Posteriormente, Johnson expresó descontento con la pausa al afirmar que la sesión está siendo filmada, que la expolítica "quería que se hiciera en directo en televisión" y que será "publicada pronto", y cuestionó si Clinton "intenta evadir responder preguntas sobre Epstein por una foto".

La pausa, de una media hora, se produjo después de que el 'influencer' conservador Benny Johnson compartiera en X una foto de Clinton en la sala, señalando que la política "no luce feliz" y atribuyendo el documento a la congresista republicana por Colorado Lauren Boebert. Foto: X / vía @bennyjohnson

Clinton, que pidió una audiencia pública, algo a lo que se opusieron los republicanos, reclamó que la prensa pueda acceder a la sesión argumentando que un miembro del Congreso ya está filtrando información a los periodistas, según The New York Times.

En paralelo, el demócrata Robert Garcia, miembro de más alto rango de su partido en el comité, también pidió dar acceso de los periodistas cuando se reanude la sesión o en futuras sesiones señalando que se ha filtrado una segunda fotografía, indica el Times, que cita fuentes anónimas.

