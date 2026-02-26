Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

Alcalde de Tapalpa responde a señalamientos sobre presunta “narconómina” del CJNG; afirma que policías tienen controles de confianza

Alcalde de Tapalpa responde a señalamientos sobre presunta “narconómina” del CJNG; afirma que policías tienen controles de confianza

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

La exsecretaria de Estado declara a puerta cerrada este jueves ante un comité del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto y a su cómplice .

Su marido, el expresidente (1993-2001), está citado para responder a preguntas al día siguiente por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.

Lee también

Desde hace años, fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas organizadas por el magnate, han ido surgiendo a la luz pública.

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Foto: AP
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Foto: AP

Los Clinton habían rechazado inicialmente las citaciones que les ordenaban testificar en la investigación del comité, pero la influyente pareja demócrata acabó accediendo después de que los republicanos de la Cámara amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Bill Clinton y el presidente , ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein, pero cada uno ha afirmado que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

Lee también

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un.

Pero tanto los demócratas, que consideran que la investigación no está siendo transparente, como los republicanos, que acusan a los Clinton de mantener una turbia amistad con Epstein y su socia Maxwell, se acusan mutuamente de manipulación de pruebas.

Declaración a puerta cerrada

Los Clinton reclamaron que sus declaraciones fueran públicas, pero el comité insistió en interrogarlos a puerta cerrada, una decisión que Bill Clinton calificó de “pura política” y comparable a un “tribunal de opereta”.

Lee también

Los testimonios a puerta cerrada acostumbran a ser habituales en comisiones de , puesto que permiten plantear al testigo preguntas más incisivas, que por motivos legales no pueden ser realizadas ante cámaras televisivas.

"No tenía idea de las actividades criminales de Epstein", dice Hillary Clinton

Hillary Clinton, de 78 años, que perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump, afirmó en una entrevista con la BBC la semana pasada que ella y su esposo “no tienen nada que ocultar”.

La expolítica dijo que se reunió con Maxwell “en unas cuantas ocasiones”, pero que nunca tuvo interacciones significativas con .

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos posteó en redes sociales su declaración inicial en la audiencia donde dijo que no tenía idea de las actividades criminales de Epstein y que no recuerda haberlo conocido.

Lee también

El expresidente Bill Clinton con una persona desconocida. Foto: AP
El expresidente Bill Clinton con una persona desconocida. Foto: AP

Más problemáticas son las recientes fotos de su marido, Bill Clinton, que aparece en lugares como una piscina, supuestamente en compañía de mujeres jóvenes.

Los testimonios tendrán lugar en Chappaqua, , donde residen los Clinton y donde decenas de periodistas se han congregado para cubrir la inédita audiencia.

Las medidas de seguridad son importantes, y se espera que los Clinton entren a la sala de la declaración por una puerta lateral protegida por una carpa blanca.

Lee también

Trump y Bill Clinton, “inocentes de cualquier irregularidad”, dice abogado

Bill Clinton ha reconocido que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó la isla privada caribeña de Epstein.

Ghislaine Maxwell, de 64 años, es la única persona que ha sido condenada por un delito en relación con el fallecido financiero.

La exasociada de Epstein cumple una pena de 20 años de prisión por .

Lee también

El expresidente estadounidense Bill Clinton con el magnate Jeffrey Epstein. FOTO: CAPTURA
El expresidente estadounidense Bill Clinton con el magnate Jeffrey Epstein. FOTO: CAPTURA

Maxwell compareció por videoconferencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara a principios de este mes, pero se negó a responder a ninguna pregunta, invocando su derecho a no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, dijo que Maxwell estaría dispuesta a hablar públicamente si Trump le concediera el indulto.

Markus también afirmó que Trump y Bill Clinton son “inocentes de cualquier irregularidad”.

Lee también

“Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”, señaló.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos, y la publicación de los archivos ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidas las detenciones en el del expríncipe Andrés y de Peter Mandelson, el exembajador ante Estados Unidos.

Varios estadounidenses prominentes han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han dimitido de sus cargos, pero nadie aparte de Maxwell ha afrontado consecuencias legales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años. Foto: Especial

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones. Foto: Canva

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones

Trabajo en Canadá/ iStock/ husayno

Estas profesiones y oficios te darán la oportunidad de trabajar y vivir legalmente en Canadá

Visa H-1B. iStock/ Fran Rodriguez

Cambios para visas de trabajo H‑1B: salarios altos y mayor cualificación tendrían prioridad

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable