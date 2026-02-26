Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

La mañanera de Sheinbaum, 26 de febrero, minuto a minuto

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

CJNG intentó derribar puente en Vallarta; sigue inhabilitado

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Con reforma electoral, Morena será el más beneficiado, advierten

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

Muerte de dos niñas haitianas pone a Albergue "Casa Patos" y al DIF de Oaxaca bajo investigación; esto es lo que sabemos del caso

Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

El presidente del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende, que organiza cada año la cumbre de , anunció su renuncia tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto .

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, afirmó el exministro de noruego en un comunicado.

“Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, añadió.

A principios de este mes, el WEF anunció una investigación sobre la relación de Brende con Epstein, después de que su nombre apareciera decenas de veces en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de .

El WEF afirmó el jueves que la investigación sobre Brende había concluido. “Los resultados indicaron que no existían preocupaciones adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente”, señala el informe.

Aparecer en los no implica necesariamente haber cometido algún delito.

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. Foto: AP
Antes de su dimisión, Brende explicó que durante una visita a Nueva York en 2018 recibió una invitación del exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen para acompañarlo a una cena con otros líderes, donde conoció a Epstein.

“Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y , fueron el alcance total de mis interacciones con él”, explicó, asegurando que “desconocía por completo el pasado y las ” del financiero.

La organización expresó su “sincero agradecimiento” a Brende y dijo que “respeta” su decisión de dimitir.

El director gerente del WEF, Alois Zwinggi, ejercerá como presidente y director ejecutivo interino mientras la junta comienza el proceso para encontrar un sucesor.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar a una y por inducir a una menor a prostituirse. En 2019 fue hallado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por de mujeres, incluidas menores.

Más Información

