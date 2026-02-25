Nueva York, 25 feb (EFE).- El científico e investigador estadounidense Richard Axel, ganador del premio Nobel de Medicina en 2004, es la última figura del mundo académico que da un paso atrás, tras salir a la luz sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein en los documentos publicados por el Gobierno de EE.UU.

En los documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia trasciende la amistad entre ambos, las visitas de Axel a casa de Epstein y la intermediación del científico con la universidad en favor del delincuente sexual, en asuntos de admisiones y filantropía, recoge The New York Times.

Axel, que no está acusado de ningún delito en relación con Epstein, anunció el martes por la noche en un comunicado su dimisión como codirector del Centro de Neurociencia Zuckerman de Columbia e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, aunque afirmó que seguirá trabajando en ciencia.

El científico afirmó que se centrará en la investigación en su laboratorio en el Centro Zucker de Columbia, donde lleva siendo profesor 53 años y "sigue dedicado a esta excepcional institución".

"Mi asociación pasada con Jeffrey Epstein fue un serio error de juicio, que lamento profundamente. Me disculpo por poner en peligro la confianza de mis amigos, estudiantes y colegas. Reconozco los problemas que esto ha causado y trabajaré para restaurar esta confianza", indicó en su nota.

"Lo que ha emergido sobre la terrible conducta de Epstein, el daño que ha causado a tanta gente, hace mi asociación con él aún más dolorosa e inexcusable", agregó.

Columbia, por su parte, aseguró que no tiene "pruebas de que el Dr. Axel violara ninguna política universitaria ni la ley" pero en vista de esa relación con Epstein y la publicación de los archivos del caso, "consideró apropiado dejar su puesto de codirector".

La universidad anunció también que el instituto médico Howard Hughes proveerá fondos para que los miembros del laboratorio de Axel puedan "completar sus investigaciones actuales", y destacó el impacto de su trabajo para entender el funcionamiento del cerebro y la producción de terapias.

