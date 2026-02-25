Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

París.- El departamento en del criminal sexual estadounidense estaba decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas, objetos como un cráneo humano y también había imágenes del financiero junto a personalidades como Bill Clinton, Michael Jackson o incluso saludando al papa Juan Pablo II.

También se encontró un cráneo de morsa y un elefante disecado, entre otros extravagantes objetos.

Los detalles del contenido del inmueble fueron divulgados este miércoles por el canal televisivo francés BFM, que tuvo acceso a información que la policía francesa recabó durante una redada en septiembre de 2019 (tras la muerte de Epstein en prisión) en el lujoso departamento que tenía en el número 22 de la avenida Foch de la capital francesa.

En cuanto a las fotos de mujeres, se encontraban dispuestas por la superficie del apartamento de 800 metros cuadrados en lugares como los baños.

De acuerdo a la información recopilada por BFM, en la casa parisina había unos 150 marcos con fotos, 98 de ellas de mujeres y 65 de ellas desnudas.

Varias de las instantáneas mostraban a Jeffrey Epstein rodeado de mujeres desnudas, en la playa, en su salón de masajes o de vacaciones.

En algunas fotos, las mujeres aparecen con el rostro descubierto, a veces en poses lascivas, y otras eran directamente primeros planos de partes íntimas.

En esta imagen del 13 de agosto de 2019, un hombre pasea al perro ante un edificio de apartamentos propiedad de Jeffrey Epstein en París. Foto: AP
En esta imagen del 13 de agosto de 2019, un hombre pasea al perro ante un edificio de apartamentos propiedad de Jeffrey Epstein en París. Foto: AP

Francia abre nuevas investigaciones por el caso Epstein

En Francia, la Fiscalía decidió este mes abrir nuevas investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país como a posibles delitos financieros.

Se decidió nombrar a cinco magistrados para supervisar esas operaciones: tres para los delitos sexuales y dos para los aspectos económicos y financieros.

Las pesquisas se abrieron después de que, el 30 de enero pasado, en Estados Unidos se hicieran públicos millones de documentos del expediente, lo que reveló nuevos detalles sobre las conexiones de Epstein con figuras prominentes a nivel mundial.

En esos documentos París aparece con regularidad, ya que el empresario pasaba en la capital francesa varias semanas al año.

Las figuras francesas más afectadas por las revelaciones han sido el exministro socialista Jack Lang (que a consecuencia del escándalo tuvo que dimitir de su puesto al frente del Instituto del Mundo Árabe en París) y del diplomático Fabrice Aidan.

Tanto Lang como su hija Caroline están bajo una investigación preliminar por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales" por su presunta relación financiera con Epstein a través de una sociedad en las Islas Vírgenes.

Por su parte, Aidan habría tenido relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

Otros franceses que figuran en los documentos son el agente de modelos Daniel Siad, mencionado en el caso como posible reclutador de victimas sexuales de Epstein.

Además, existe una denuncia ante la Fiscalía de París contra el director de orquesta Frédéric Chaslin, también mencionado en los papeles, por presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2016.

