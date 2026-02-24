La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó la divulgación de documentos relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés como enviado comercial, un cargo que ocupó casi una década, periodo en el que se sospecha que transmitió de manera indebida información gubernamental al desacreditado financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La aprobación se produjo mediante votación a viva voz. No estaba claro cuándo podría ocurrir la divulgación, ya que el hermano menor del rey Carlos III fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El gobierno ha dejado claro que no quiere interferir en la investigación.

Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas de la oposición y el legislador que presentó la moción, sostuvo que había llegado el momento de la transparencia. Davey afirmó al abrir el debate: “En muchos sentidos, este es el primer escándalo verdaderamente global, desde la Casa Blanca y Silicon Valley hasta Oslo y París, pero también es un escándalo profundamente británico que llega hasta lo más alto del establishment británico”.

Gobierno británico, dispuesto a publicar documentos

Previamente, el gobierno británico se declaró a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.

Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.

Este martes, el ministro de Comercio, Chris Bryant, apoyó en el Parlamento la petición presentada por el Partido Liberal Demócrata (centrista) para que el gobierno laborista publique los documentos relacionados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor.

"Permítanme ser claro desde el principio. Apoyamos esta moción", señaló Bryant, quien describió al expríncipe como "un hombre en una constante carrera de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal".

Algunos de los documentos divulgados parecen indicar que el entonces príncipe habría transmitido informaciones confidenciales al financiero, que se suicidó en prisión en 2019, durante su etapa representante especial de Comercio Internacional del Reino Unido, de 2001 a 2011.

A raíz de este caso, el expríncipe Andrés pasó 11 horas el jueves en una comisaría, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.

Primer ministro Keir Starmer bajo presión

Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, "impusieron el nombramiento" de Andrés.

En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio.

Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado pese a saber que había sido alguien cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales.

Starmer, que retiró a Mandelson del puesto de embajador en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas.

Pese a todo, el primer ministro afirmó hace dos semanas que su gobierno está "fuerte y unido", en un intento de disipar dudas sobre una posible dimisión debido al nombramiento de Mandelson.

