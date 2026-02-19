Londres. En un hecho sin precedentes en la historia de la familia real británica, la policía arrestó este jueves al expríncipe Andrés, en relación con el escándalo Jeffrey Epstein. Los vínculos del hijo favorito de la fallecida reina Isabel II con el financista acusado de pederastia se conocen hace años y la polémica siempre lo ha rodeado. ¿Por qué entonces hasta ahora es detenido y de qué se le acusa?

La detención está relacionada con la divulgación, en enero pasado, de millones de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Entre esos archivos, hay correos electrónicos que sugieren que, siendo representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional (2001-2011), Andrés Mountbatten-Windsor compartió documentos comerciales oficiales británicos con Epstein en 2010, cuando el financista ya había sido condenado por delitos sexuales contra menores.

Los documentos indican que Andrés reenvió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares que le habían sido enviados en relación con un viaje oficial. Los enviados comerciales tienen prohibido compartir documentos sensibles o comerciales.

Otros archivos indican que Andrés envió a Epstein información sobre oportunidades de inversión en oro y uranio en Afganistán.

"Hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país. El arresto coincidió con el cumpleaños 66 del exduque de York.

El expríncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la difunta reina Isabel. Foto: EFE

Detienen al expríncipe Andrés y lo liberan tras una horas

El hermano del rey estuvo unas horas retenido en una comisaría, antes de ser liberado. Bajo la ley británica, una persona puede permanecer detenida 24 horas sin que se le formulen cargos. Sin embargo, pese a la liberación, la investigación continúa.

El expríncipe niega haber cometido irregularidades en relación con Epstein.

La mala conducta en un cargo público, la acusación de la que Andrés es señalado, significa que alguien que realizaba un trabajo en nombre del público británico cometió un delito grave, a sabiendas de que lo era.

Andrés se vio obligado a dimitir como enviado especial de comercio británico en 2011, tras los primeros reportes sobre sus vínculos con Epstein.

También tuvo que renunciar a todos sus deberes reales oficiales en 2019 debido a sus vínculos con Epstein y, en octubre, el rey Carlos le retiró el título de príncipe, luego de que se publicaran las memorias de Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de agresión sexual.

Giuffre se suicidó en 2025, meses antes de que se publicaran las memorias que ella escribió.

Una segunda mujer afirmó hace unas semanas, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

