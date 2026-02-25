Más Información

Sheinbaum presenta proyecto de reforma electoral; propone 10 puntos

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Nueva York. , cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.

“Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí”, afirmó Gates, en una reunión pública de su fundación según una grabación revisada por .

El cofundador dijo que “fue un gran error pasar tiempo con Epstein” y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el.

Gates reconoció haber tenido aventuras con dos mujeres rusas que tuvieron contacto con Epstein, pero que, según dijo, no formaban parte de su .

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, confesó.

El cofundador aseguró que las imágenes, publicadas recientemente junto al resto de documentos vinculados con el caso, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron tapados, corresponden a fotos que Epstein le pedía que se tomara con sus asistentes tras las reuniones.

“Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban”, añadió.

El cofundador de declaró en una entrevista a Nine News Australia publicada hace unas semanas que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates negó todas las acusaciones y planteó que quizás el intentaba atacarle porque esos correos nunca se enviaron.

Aun así, reconoció que siguió reuniéndose con él hasta 2014, mucho después de que se declarara culpable de solicitar los a una menor en 2008 y de que su mujer expresara preocupación por sus lazos.

“Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo”, afirmó al personal.

