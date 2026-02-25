Más Información

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos

Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos

Fuerzas Armadas reciben homenaje previo al México vs Islandia en el estadio Corregidora

Fuerzas Armadas reciben homenaje previo al México vs Islandia en el estadio Corregidora

Cuba acusa que lancha proveniente de EU tenía fines terroristas; confirma cuatro muertos

Cuba acusa que lancha proveniente de EU tenía fines terroristas; confirma cuatro muertos

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Embajada de EU en México levanta restricciones tras operativo contra "El Mencho"; consulados operan con normalidad, señala

Embajada de EU en México levanta restricciones tras operativo contra "El Mencho"; consulados operan con normalidad, señala

Reducción de la semana laboral a 40 horas genera preocupación; sector privado pide corresponsabilidad en la transición

Reducción de la semana laboral a 40 horas genera preocupación; sector privado pide corresponsabilidad en la transición

Reportan enfrentamiento entre hombres armados y elementos del Ejército en Tuxpan, Jalisco; hasta el momento, no hay lesionados o fallecidos

Reportan enfrentamiento entre hombres armados y elementos del Ejército en Tuxpan, Jalisco; hasta el momento, no hay lesionados o fallecidos

Muerte de dos niñas haitianas pone a Albergue "Casa Patos" y al DIF de Oaxaca bajo investigación; esto es lo que sabemos del caso

Muerte de dos niñas haitianas pone a Albergue "Casa Patos" y al DIF de Oaxaca bajo investigación; esto es lo que sabemos del caso

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Tras caída de "El Mencho", tunden a Peso Pluma y Adidas tras colaboración; esta es la razón

Tras caída de "El Mencho", tunden a Peso Pluma y Adidas tras colaboración; esta es la razón

Los demócratas acusaron el miércoles a la administración de de llevar a cabo "el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna", después que medios estadounidenses informaran que el gobierno omitió documentos del archivo de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.

El Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de archivos relacionados con el delincuente sexual , en virtud de una ley de transparencia promulgada el año pasado.

Sin embargo, la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos vinculados a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump.

Lee también

El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los llamados "Archivos Epstein" del Departamento de Justicia lo exoneró.

Los índices y números de serie adjuntos al material de investigación sobre la red de tráfico de Epstein indican que agentes del realizaron cuatro entrevistas con la denunciante, y escribieron resúmenes y notas anexas, según informó NPR.

En la base de datos pública solo aparece un resumen centrado en gran medida en las acusaciones de la mujer contra Epstein.

Lee también

Los otros tres resúmenes y las notas relacionadas no están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión del sistema de numeración de documentos realizada por NPR.

El diario The New York Times y la cadena MS NOW informaron de hallazgos similares.

"Es la mayor operación de encubrimiento del gobierno en la historia moderna", dijeron los legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en un comunicado publicado en redes sociales. "Exigimos respuestas", añadieron en X.

Lee también

De acuerdo con la investigación, la denunciante contactó por primera vez a las autoridades en julio de 2019, poco después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual.

Referencias internas posteriores en los archivos publicados señalan que la mujer alega que conoció a Trump a través del fallecido financiero y que Trump la agredió a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

Un documento del FBI de 2025 en la base de datos pública relata esa denuncia, pero no incluye una evaluación de su credibilidad. Los memorandos detallados de las entrevistas de seguimiento, realizadas en agosto y octubre de 2019, según los índices, no están incluidos.

Lee también

Robert García, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, afirmó que los legisladores demócratas "pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente".

García añadió que los demócratas abrirían una investigación paralela y exigirían que los expedientes faltantes fueran entregados al Congreso.

Consultado por la AFP, el Departamento de Justicia remitió a una respuesta en X en la que negó haber suprimido archivos y afirmó que los documentos retirados temporalmente para cubrir fragmentos relacionadas a las víctimas o eliminar información de identificación personal serán restaurados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/ml

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años. Foto: Especial

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones. Foto: Canva

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones

Trabajo en Canadá/ iStock/ husayno

Estas profesiones y oficios te darán la oportunidad de trabajar y vivir legalmente en Canadá

Visa H-1B. iStock/ Fran Rodriguez

Cambios para visas de trabajo H‑1B: salarios altos y mayor cualificación tendrían prioridad

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable