Los demócratas acusaron el miércoles a la administración de Donald Trump de llevar a cabo "el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna", después que medios estadounidenses informaran que el gobierno omitió documentos del archivo de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.

El Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en virtud de una ley de transparencia promulgada el año pasado.

Sin embargo, la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos vinculados a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump.

El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los llamados "Archivos Epstein" del Departamento de Justicia lo exoneró.

Los índices y números de serie adjuntos al material de investigación sobre la red de tráfico de Epstein indican que agentes del FBI realizaron cuatro entrevistas con la denunciante, y escribieron resúmenes y notas anexas, según informó NPR.

En la base de datos pública solo aparece un resumen centrado en gran medida en las acusaciones de la mujer contra Epstein.

Los otros tres resúmenes y las notas relacionadas no están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión del sistema de numeración de documentos realizada por NPR.

El diario The New York Times y la cadena MS NOW informaron de hallazgos similares.

"Es la mayor operación de encubrimiento del gobierno en la historia moderna", dijeron los legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en un comunicado publicado en redes sociales. "Exigimos respuestas", añadieron en X.

This is disgusting.



On State of the Union Day, we find out that the DOJ is hiding and deleting allegations that Donald Trump sexually abused a minor.



— Rep. Diana DeGette (@RepDianaDeGette) February 24, 2026

De acuerdo con la investigación, la denunciante contactó por primera vez a las autoridades en julio de 2019, poco después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual.

Referencias internas posteriores en los archivos publicados señalan que la mujer alega que conoció a Trump a través del fallecido financiero y que Trump la agredió a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

Un documento del FBI de 2025 en la base de datos pública relata esa denuncia, pero no incluye una evaluación de su credibilidad. Los memorandos detallados de las entrevistas de seguimiento, realizadas en agosto y octubre de 2019, según los índices, no están incluidos.

Robert García, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, afirmó que los legisladores demócratas "pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente".

García añadió que los demócratas abrirían una investigación paralela y exigirían que los expedientes faltantes fueran entregados al Congreso.

Consultado por la AFP, el Departamento de Justicia remitió a una respuesta en X en la que negó haber suprimido archivos y afirmó que los documentos retirados temporalmente para cubrir fragmentos relacionadas a las víctimas o eliminar información de identificación personal serán restaurados.

— DOJ Rapid Response (@DOJRR47) February 25, 2026

