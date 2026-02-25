Más Información
Un juez federal de Estados Unidos declaró ilegal la política de la administración del presidente Donald Trump que permite la deportación rápida de migrantes indocumentados a países que no sean de donde provienen, reportan medios estadounidenses.
En una decisión definitiva, el juez Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, en Boston, señaló que no es legal deportar a los migrantes a naciones que no sean de donde provienen sin darles oportunidad significativa de plantear sus temores de ser perseguidos o torturados, informó Univision.
Lee también Jueza federal anula respaldo a detención migratoria sin fianza; frena política impulsada por Trump
El juez señaló que ese tipo de deportaciones violan las leyes que garantizan la protección contra la persecución o la tortura, por lo que esa política debe ser derogada. Sin embargo, Murphy suspendió la entrada en vigor de su fallo durante 15 días para dar tiempo al gobierno de presentar un recurso, debido a la “Importancia” del tema.
El caso pasará a manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya antes había levantado una orden judicial preliminar dictada por Murphy en abril para proteger los derechos procesales de los migrantes que enfrentan la deportación a terceros países. Luego, intervino de nuevo, al avalar que ocho migrantes fueran enviados a Sudán del Sur.
