Juez declara ilegal política de Trump que permite deportación rápida a terceros países; otro revés para el republicano

Policía cubana mata a tripulantes de una embarcación civil de EU; hay 6 personas heridas

Economía mexicana tuvo un modesto crecimiento en 2025: Hacienda; fue "debajo de lo que necesitamos", admite

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Detienen a tercer funcionario por muerte de dos niñas haitianas en albergue del DIF Estatal Oaxaca; investigan responsabilidades

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Sheinbaum afirma que no hay derrota si reforma electoral no se aprueba; estoy obligada a enviar lo que pidió la gente, dice

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

En primeros nueve meses hubo 574 mil 929 defunciones en México; enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas

Marina desmantela laboratorio clandestino en Durango; zona es controlada por "El Chapo Isidro"

Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto?

Un juez federal de declaró ilegal la política de la administración del presidente que permite la deportación rápida de migrantes indocumentados a países que no sean de donde provienen, reportan medios estadounidenses.

En una decisión definitiva, el juez Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, en Boston, señaló que no es legal deportar a los a naciones que no sean de donde provienen sin darles oportunidad significativa de plantear sus temores de ser perseguidos o torturados, informó Univision.

El juez señaló que ese tipo de violan las leyes que garantizan la protección contra la persecución o la tortura, por lo que esa política debe ser derogada. Sin embargo, Murphy suspendió la entrada en vigor de su fallo durante 15 días para dar tiempo al gobierno de presentar un recurso, debido a la “Importancia” del tema.

El caso pasará a manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya antes había levantado una orden judicial preliminar dictada por Murphy en abril para proteger los de los migrantes que enfrentan la deportación a terceros países. Luego, intervino de nuevo, al avalar que ocho migrantes fueran enviados a del Sur.

