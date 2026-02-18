Más Información
Washington, 18 feb.- Una jueza federal de Estados Unidos anuló este martes la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) que respaldaba la aplicación de una política de detención obligatoria para inmigrantes en proceso de deportación, una medida impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.
La magistrada determinó que el órgano administrativo no podía reinterpretar el alcance de una orden judicial previa que había limitado la detención automática sin derecho a audiencia de fianza.
En su resolución, el tribunal sostuvo que la junta excedió su autoridad al intentar mantener vigente una interpretación que ya había sido cuestionada por instancias federales.
Lee también Trump analiza ofensiva contra Irán; ejército ya está preparado, reporta CNN
El fallo supone un revés para la estrategia de ampliar la detención obligatoria de personas sujetas a procesos migratorios, incluso aquellas arrestadas lejos de la frontera o que llevaban tiempo residiendo en el país.
La decisión refuerza el criterio de que los inmigrantes deben tener acceso a audiencias individuales ante un juez para determinar si pueden enfrentar su caso en libertad.
Aunque el Gobierno federal puede apelar la resolución, expertos legales señalaron a medios locales que la medida reafirma el papel de los tribunales como contrapeso frente a decisiones administrativas en materia migratoria y podría influir en casos similares en otras jurisdicciones del país.
