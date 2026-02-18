Las ventas de Gruma crecieron en el cuarto trimestre de 2025, pero su utilidad retrocedió frente al mismo periodo del año previo. La compañía reportó ingresos netos por mil 589.8 millones de dólares, un aumento de 2% anual, mientras que la utilidad neta mayoritaria se ubicó en 126.6 millones de dólares, una caída de 18% respecto al mismo lapso de 2024.

En su reporte financiero enviado este miércoles, la productora de harina de maíz y tortillas informó que su flujo de operación disminuyó 5% en el trimestre, para ubicarse en 277.7 millones de dólares. El volumen de ventas se mantuvo prácticamente estable en 1.096 millones de toneladas métricas.

La empresa detalló que el crecimiento en ventas fue impulsado principalmente por un buen desempeño en Europa, Asia y Oceanía, así como en Centroamérica, apoyado por una mezcla de precios favorable y una mayor demanda en esas regiones. En contraste, en Estados Unidos enfrentó un entorno más complejo, particularmente en el canal institucional o de food service, ante un débil sentimiento del consumidor que se ha mantenido en línea con trimestres anteriores.

Gruma indicó que los volúmenes en todas las filiales fuera de Estados Unidos y GIMSA mostraron incrementos, respaldados por un impulso positivo en la demanda. Las operaciones fuera de México representaron 70% de las ventas consolidadas y 77% del flujo operativo durante el periodo reportado.

En Europa, la compañía registró un crecimiento de 1% en volumen de ventas y de 14% en ingresos netos, apoyada en la expansión del mercado de la tortilla y en el desempeño de su negocio de harina de maíz. Esto se tradujo en un incremento de 3% en el flujo de operación en la región.

En Asia y Oceanía, el desempeño comercial en Australia y Malasia permitió a la empresa alcanzar un crecimiento de 3% en volumen, 8% en ventas netas y 28% en flujo operativo. En Centroamérica, la mayor demanda de productos de harina de maíz impulsó un aumento de 5% en volumen y de 26% en flujo.

En Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México, la compañía señaló que los resultados se mantuvieron en línea con las tendencias observadas a lo largo del año, afectadas por la política antimigratoria aplicada en ese país y la baja en el consumo en el canal de food service. No obstante, destacó que su línea saludable “Better for You” mantuvo un desempeño sólido y se mantuvo protegida de esos efectos.

Durante el cuarto trimestre, Gruma realizó inversiones de capital por 74 millones de dólares, destinados a adiciones y reemplazos de equipo en Estados Unidos; mejoras generales y mantenimiento en todas sus operaciones, particularmente en GIMSA en México; así como expansiones de capacidad en Europa. Para todo 2025, las inversiones de la empresa ascendieron a 225 millones de dólares.

