La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le fue comentado que el gobierno de Estados Unidos prevé realizar ajustes a los aranceles impuestos al acero y al aluminio, aunque aclaró que hasta el momento no existe información oficial o definitiva.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre declaraciones del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, respecto a posibles modificaciones a dichos gravámenes. Señaló que México ha solicitado de manera permanente la revisión de estas tarifas.

“Hemos estado leyendo y algo le mencionaron al secretario Ebrard. Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra, es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente”, indicó.

Sheinbaum explicó que los aranceles no solo afectan al acero y aluminio en estado puro, como placas, sino también a productos derivados que forman parte de distintos equipos y manufacturas, lo que genera complicaciones adicionales en las cadenas productivas.

“Particularmente los derivados que vienen en algún equipo, pues eso genera muchos problemas. Tenemos conocimiento de que es posible que ocurra, pero en estos temas, hasta que no venga algo formal, no sabríamos. Y la verdad sería muy bueno”, expresó.

Recordó que actualmente el arancel se ubica en 50%, lo que calificó como una tasa elevada. Añadió que estas medidas también impactan a la economía estadounidense, al elevar los precios de diversos productos y presionar la inflación.

“Muchos de estos aranceles le impactan mucho a los estadounidenses porque elevan los precios y aumentan la inflación. Entonces, vamos a esperar y de ser así, pues sería muy bueno”, puntualizó.

