Luego de las revelaciones hechas por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro "Ni venganza ni perdón", donde lanza diversos señalamientos contra el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, aseguró que para iniciar investigaciones se requieren denuncias formales y elementos probatorios.

Cuestionada sobre si la dependencia a su cargo podría abrir una indagatoria de oficio ante los señalamientos de presunta corrupción contenidos en la publicación, la funcionaria sostuvo que la “narrativa no es suficiente” para proceder.

“Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan. Siempre nos llegan denuncias anónimas; hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Cuando se tiene información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio. Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado”, explicó.

Buenrostro Sánchez indicó que la Secretaría cuenta con recursos humanos limitados, por lo que las investigaciones de oficio deben sustentarse en datos concretos que permitan saber “por dónde empezar”.

“¿De dónde iniciamos investigaciones de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. En caso de que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento”, puntualizó.

En ese sentido se le insistió sobre los dichos de Scherer Ibarra —quien formó parte del gobierno federal— y si podrían considerarse como un testimonio suficiente para abrir una indagatoria, la secretaria respondió: “Que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la postura de Buenrostro y sostuvo que cualquier persona que cuente con pruebas debe acudir a las instancias correspondientes.

“Quien tenga pruebas, pues que presente su denuncia. Cualquiera lo puede hacer”, afirmó.

El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no ha leído y no leerá el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que 'hay que ser consecuentes con lo que uno lucha en la vida", y señaló que sí tiene denuncias, que las presente.

En el libro “Ni venganza ni perdón", coescrito junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez, Julio Scherer Ibarra acusa a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con el llamado"rey del huachicol", Sergio Carmona, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr