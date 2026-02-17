Nueva York, 17 feb.- El estallido de petardos y el chisporroteo de bengalas de mano rompieron este martes la rutina del icónico barrio de Chinatown, donde centenares de personas se congregaron para las celebraciones del Año Nuevo chino en Nueva York, que alberga la mayor comunidad chinoestadounidense del país y una de las más numerosas fuera de Asia.

La intersección de las calles Chrystie y Grand se transformó en un hervidero de color rojo y dorado, tonos asociados en China a la prosperidad y la buena fortuna, que llamaron la atención de vecinos, turistas y curiosos, entre ellos numerosas familias y niños que esta semana no tienen clases por el parón escolar de invierno.

"Este año es el Año del Caballo de Fuego, que simboliza energía y determinación. ¡Gong hei fat choy! (que en cantonés significa 'próspero año nuevo')", exclama a EFE Lina Chen, vecina del barrio y dueña de un bazar, frente al parque Sara D. Roosevelt, adornado con farolillos rojos y pancartas con caracteres chinos de buen augurio.

Poco después del mediodía llegó el momento culminante, con el encendido de petardos y bengalas de mano para dar la bienvenida al Caballo, que marca el inicio del nuevo ciclo lunisolar.

Según Chen, el Caballo es "una figura asociada a la fuerza y a la libertad" que debe traer "oportunidades y estabilidad para las familias y los negocios".

El barrio se convierte en un escenario de farolillos, danzas del dragón y reuniones familiares. (17/02/26) Foto: EFE

El signo ocupa el séptimo lugar del ciclo zodiacal chino, compuesto por doce animales que se combinan con cinco elementos (metal, madera, agua, fuego y tierra) bajo los principios del yin y el yang, símbolos del equilibrio en la filosofía taoísta.

El Caballo corresponde a quienes nacieron en años como 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 o 2026.

Así, las imágenes del animal abarrotan escaparates, puertas y calles del barrio en distintas versiones y tamaños, siguiendo la costumbre de exhibir el signo durante las celebraciones, que culminarán el 3 de marzo con el tradicional Festival de los Faroles.

El icónico barrio se llena de símbolos de prosperidad mientras las familias celebran con gastronomía y tradiciones ancestrales. (17/02/26) Foto: EFE

Danzas del dragón al ritmo de tambores

Durante la jornada, asociaciones comunitarias y grupos culturales ofrecieron presentaciones de danzas tradicionales, música y hasta exhibiciones de artes marciales.

Las danzas del león y del dragón, acompañadas por el ritmo de tambores y platillos, recorrieron el parque y calles aledañas, deteniéndose frente a negocios locales cuyos propietarios aguardaban la tradicional bendición simbólica para atraer prosperidad.

Tampoco faltaron niños disfrazados de emperadores, exhibiciones improvisadas de maestros de caligrafía y montones de papelillos rojos esparcidos por el suelo.

Las danzas del león y el estallido de petardos marcan el inicio del nuevo ciclo lunisolar. (17/02/26) Foto: EFE

El sonido de los petardos fue recibido con vítores y aplausos en una tradición que, según la creencia, sirve para ahuyentar los malos espíritus y dar la bienvenida a la primavera.

La huella histórica de Chinatown

Chinatown, uno de los enclaves chinos más antiguos y emblemáticos de Estados Unidos, comenzó a consolidarse a finales del siglo XIX con la llegada de inmigrantes procedentes en su mayoría de la provincia china de Cantón.

La comunidad logró afianzarse pese a episodios de discriminación y leyes restrictivas como la Chinese Exclusion Act, que limitó durante décadas la inmigración china.

Hoy, el barrio simboliza la resiliencia de la comunidad chinoestadounidense neoyorquina y un reclamo turístico y gastronómico: según estimaciones municipales, el desfile anual del Año Nuevo Lunar congregó el año pasado a unas 600 mil personas, y este año volverá a recorrer las calles el 1 de marzo.

El caballo simboliza energía y prosperidad (17/02/26) Foto: EFE

"Es una fiesta que nos une porque atrae a locales, a chinoestadounidenses, a los que vienen de China y a la diáspora china que vive en otros países", señala Lina.

Para la señora Zhen, que regenta un restaurante, lo más importante de estas fechas es la reunión familiar.

Varios de sus parientes han llegado desde Cantón coincidiendo con el conocido como 'chunyun', el mayor movimiento anual de población del mundo, cuando millones de personas en China regresan a sus lugares de origen o viajan al extranjero para celebrar el Año Nuevo.

"La tradición implica sobre todo comer bien", dice, mientras enumera platos típicos como los 'jiaozi' (empanadillas al vapor rellenas de carne y verduras) y dulces elaborados con harina de arroz, azúcar, cerdo, semillas de sésamo y hoja de bambú.

