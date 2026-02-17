Nueva York, 17 feb.- Miles de fabricantes de juguetes se reunieron este martes en Nueva York para presentar sus últimas propuestas, muchas de ellas diseñadas para los adultos que compran juguetes para sí mismos, término conocido en la industria como 'kidults' (juego de palabras en inglés entre niño y adulto).

Los pasillos del centro de convenciones neoyorquino Jacob Javits se inundaron de color con un jardín repleto de flores hecho completamente con piezas de Lego, peluches de todo tipo y miles de juguetes.

"Esta Feria del Juguete es fundamental para que tu producto sea el centro de atención. No solo atraes a los medios, sino también a influencers, y simplemente haces correr la voz. Conseguir que la gente recuerde el nombre de tu empresa tiene un gran impacto", explica a EFE Alexandra Wilson, que trabaja con Southern Communications representando a varios fabricantes de juguetes.

Lee también Un Hot Wheels distinto para regalar este 14 de febrero

La importancia de los kidults para la industria

Wilson destaca que algunas de las maquetas que Thames & Kosmos presenta para este año están pensadas para 'kidults', como una maqueta de un coche V8 Supercars o una mini aspiradora diseñada para limpiar un escritorio.

Lo mismo pasa con algunos de los productos de la compañía japonesa Dreams -conocida mundialmente por sus figuras de colección de 'Sonny Angels' y 'Smiski' que se venden en cajas sorpresa- que lanza muchos de sus productos con los millennials y la generación Z en mente y que han conseguido un gran éxito gracias a las redes sociales, explica a EFE Justin Paige, representante de la rama de EU de la compañía.

Una persona juega con una maquinita en la Feria del Juguete 2026. (17/02/26) Foto: EFE

Un claro ejemplo de un producto diseñado para el consumo de adultos es 'Posture Pal' (Amigo de la postura), un peluche que se coloca entre el escritorio y el usuario para conseguir una mejor postura.

Muchos de los productos de Iscream -compañía que transforma productos cotidianos como una bolsa de Doritos, Pringles o Haribo en peluches- también tienen a los adultos y a la nostalgia en mente, según Jennifer Mines, vicepresidenta de la compañía.

Los mayores de 18 años representaron ventas de juguetes por valor de mil 500 millones de dólares durante los últimos tres meses de 2024, según un informe de Circana.

Fabricantes presentan productos pensados para mayores de 18 años. (17/02/26) Foto: EFE

Esto significa que el grupo demográfico de mayores de 18 años fue el grupo de edad más importante de la industria juguetera, por delante de los niños de 3 a 5 años, otro grupo crucial para la industria.

Juguetes híbridos

Ricardo Venegas, director ejecutivo de Aleni Brands, anota a EFE que en esta edición de la feria echó en falta la innovación, ya que muchos juguetes basan su éxito en una marca o franquicia famosa.

Lee también Bratziez: el nuevo bag charm viral que reinventa el universo Bratz

La compañía de Venegas fabrica peluches en China para gigantes como Walt Disney, Hasbro y Mattel, pero en esta ocasión vino a Nueva York para sus propios productos como 'Bizzikins', que son dos conceptos en uno: el juego tradicional de muñeca junto con la actividad de un libro suave, situado en el cuerpo de la muñeca.

"Trabajamos con una terapeuta que nos ayudó a desarrollar siete u ocho actividades por muñeca. Tenemos tres niñas y un varón, porque las niñas tienden a jugar más con muñecas a largo plazo. Estamos buscando licencias para expandir el alcance del producto. Ha tenido una reacción súper positiva en Europa, donde ya tenemos más de 10 distribuidores", anotó a EFE el empresario estadounidense de padres colombianos.

Adultos impulsan ventas de juguetes en Nueva York. (17/02/26) Foto: EFE

Otras combinación de juguetes que se presentó en la feria es el 'Yo-Spin' de Blue Orange Toys, que fusiona el clásico yo-yo con el fidget spinner, juego que alcanzó su punto máximo de popularidad a nivel mundial en 2017.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv