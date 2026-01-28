Así serán los juguetes de "Kpop Demon Hunters": ¿cuándo estarán disponibles y cuánto costarán?

Desde su estreno en plataformas de streaming y cines, Kpop Demon Hunters se consolida como uno de los fenómenos virales más relevantes de la animación reciente.

A menos de un año de su lanzamiento, la historia de Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo HUNTR/X, mantiene una presencia constante en conversaciones digitales, rankings de audiencia y dinámicas de fandom a nivel global. De acuerdo con datos de la industria del entretenimiento, la película se posiciona entre los contenidos animados más vistos del año y acumula récords de visualización en distintas regiones.

Foto: Captura de pantalla en X

Ese éxito se traslada ahora al terreno del merchandising. Según información de Mattel Creations y Hasbro Consumer Products, en las últimas horas se reveló una nueva colección de juguetes inspirada en el universo de Las Guerreras KPop, diseñada para atender tanto al público juvenil como al segmento de coleccionistas adultos.

¿Cómo es la nueva colección de juguetes de KPop Demon Hunters?

La nueva línea se presenta como una de las más ambiciosas asociadas a una franquicia animada reciente. Por un lado, Mattel prepara el lanzamiento de muñecas de colección estilo “American Girl” de aproximadamente 45 centímetros, basadas en Rumi, Mira y Zoey. Estas figuras cuentan con 11 puntos de articulación, vestuario de alta calidad, extensiones de cabello y accesorios inspirados en las armas icónicas de la película (saingeom, sinkal y woldo).

De acuerdo con la información oficial de Mattel Creations, el set HUNTR/X incluye empaques de colección y certificados de autenticidad, con versiones especiales en acabados dorados. Algunas ediciones incluso generan expectativa entre los fans por la posibilidad de incluir funciones sonoras.

Además, se anunció una línea de figuras de espuma en formato sorpresa, pensadas como llaveros o accesorios para mochilas. Estas bolsas sorpresa incluyen 11 personajes distintos, lo que refuerza el componente coleccionable y la dinámica de intercambio entre fans. Su llegada al mercado se espera para mayo de 2026.

Foto: Captura de pantalla en X

Hasbro también amplía la oferta con una línea diversa que incluye juguetes de rol, como réplicas de armas en colaboración con NERF, peluches (incluidas versiones Furby), juegos de mesa y artículos electrónicos juveniles.

Entre los productos confirmados se encuentra Monopoly Deal: KPop Demon Hunters, diseñado para capitalizar el atractivo de la franquicia más allá de las figuras tradicionales.

Foto: Captura de pantalla en X

Un fenómeno animado con impacto en premios y consumo

En el contexto de la temporada de premios, Las Guerreras KPop figura como una de las producciones animadas favoritas tanto del público como de la crítica especializada. Según asociaciones de animación y análisis de la industria creativa, la película destaca por su fusión de elementos tradicionales y modernos, así como por una narrativa que combina música, acción y cultura pop coreana.

Aunque su estreno se dio principalmente en streaming, la recepción positiva fortaleció su expansión comercial. De acuerdo con especialistas en licensing y entretenimiento familiar, la estrategia de lanzamientos escalonados durante 2025 y 2026 responde a la intención de mantener vigente la marca y consolidar su comunidad global de fans.

Foto: Captura de pantalla en X

Muñecas y figuras oficiales (Mattel)

Set coleccionable de tres muñecas (Rumi, Mira y Zoey) – alrededor de 150 dólares estadounidenses (equivalente a unos 3 mil 250 pesos mexicanos) para la preventa de edición limitada.

(equivalente a unos 3 mil 250 pesos mexicanos) para la preventa de edición limitada. Muñecas individuales en línea principal (Core Fashion) – aproximadamente 26.99 dólares cada una.

cada una. Muñecas “Singing Fashion” – aproximadamente 32.39 dólares cada una.

cada una. Muñeca Deluxe (por ejemplo Battle Rumi) – 53.99 dólares .

. Little People Sets (colecciones de figuras pequeñas) – 19.99 dólares por set.

por set. Mini llaveros y figuras sorpresa – entre 6.47 y 12.95 dólares dependiendo del producto.

dependiendo del producto. Polly Pocket Tiny Capsules – 5.39 dólares cada una.

Juegos y accesorios (marca Mattel y relacionados)

UNO edición Kpop Demon Hunters – 6.49 dólares .

– . Funko Pop! Kpop Demon Hunters – alrededor de 14.99 dólares

Productos de Hasbro (rol y juguetes varios)

Espadas de NERF inspiradas en Zoey – 9.99 dólares .

. Espada NERF de Rumi – 14.99 dólares .

. Espada NERF de Mira – 19.99 dólares .

. Barras electrónicas de luz (light sticks) – 14.99 dólares cada una.

cada una. Peluches Furby Kpop Demon Hunters – 14.99 dólares cada uno.

– cada uno. Juego de mesa Monopoly edición especial – 24.99 dólares.

