LEGO lanza set de perrito Golden Retriever; ¿cuál es su precio y cuándo saldrá a la venta?

RUAC 2026; así puedes dar de alta a tu mascota en el registro para obtener los beneficios

"Con la bendición de Dios y Cristo a mi lado, quiero ser el primer papa mexicano": Carlos Enrique Samaniego López, obispo de Texcoco

¿Qué es estado de sitio, medida que aplicó Guatemala frente a crisis de seguridad?; esto se sabe

Muere Valentino Garavani; esta fue la última publicación del diseñador en Instagram

La marca danesa de juguetes anunció este lunes 19 de enero el lanzamiento de un nuevo set de construcción de su línea "LEGO Adultos". Una colección de alta gama dirigida a coleccionistas y constructores nostálgicos, caracterizada por su diseño complejo y sofisticado.

El nuevo set está inspirado en un cachorro dereal, pensado en aquellos amantes de la naturaleza y los dueños de animales de compañía. Este tierno cachorro tendrá su propio collar dorado y tendrá diversos detalles como almohadillas en las patas y una lengua removible.

Este set especial está pensado para aquellos coleccionistas radicales y los amantes de los animales. Foto: LEGO
¿Cuándo adquirir este set y cuál será su costo?

Este precioso set de construcción de "Golden Retriever" estará disponible en la tienda en línea de LEGO a partir del domingo 1 de febrero de 2026. No obstante, en la página oficial de la marca ya se puede hacer la reservación del set armable para apartar tu Golden Retriever.

La figura cuenta con un total de 2 mil 102 piezas y la pieza final es articulable e interactivA: podrá mover la cola, sacar la lengua y doblar las orejas como si fuera real. De acuerdo con la compañía, el set tiene el tamaño y las proporciones de un cachorro de Golden Retriever de verdad.

El adorable modelo tendrá un costo de 3 mil 299 pesos mexicanos. "Este adorable modelo de exposición aportará un precioso toque decorativo con ladrillos a cualquier estancia, desde la oficina hasta el hogar o cualquier otro lugar", detalla la marca.

¿Qué otros sets de animales han sacado LEGO?

Esta no es la primera vez que la marca lanza un set dedicado a las mascotas. LEGO cuenta ya con una amplia variedad de modelos de construcción inspirados en los animales y la naturaleza, como un dálmata inspirado en la clásica película de Disney "101 Dálmatas". También cuenta con un modelo de un gato tuxedo.

