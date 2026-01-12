Más Información

LEGO lanza impresionante set de Pokémon con Charizard y Pikachu: ¿cuándo y dónde adquirirlo?

LEGO lanza impresionante set de Pokémon con Charizard y Pikachu: ¿cuándo y dónde adquirirlo?

Conoce la mezcla ecológica para limpiar el piso que dejará tu casa oliendo delicioso

Conoce la mezcla ecológica para limpiar el piso que dejará tu casa oliendo delicioso

Tarjeta Única Jalisco: ¿cómo registrarse para obtenerla y en dónde se podrá usar?

Tarjeta Única Jalisco: ¿cómo registrarse para obtenerla y en dónde se podrá usar?

Netflix lanza el tráiler de One Piece temporada 2: Nico Robin y los nuevos personajes que llegarán a la serie

Netflix lanza el tráiler de One Piece temporada 2: Nico Robin y los nuevos personajes que llegarán a la serie

Salinas Pliego reacciona a filtración de datos de Noroña utilizados para registro de líneas telefónicas

Salinas Pliego reacciona a filtración de datos de Noroña utilizados para registro de líneas telefónicas

Con motivo de los 30 años de , el universo de estas criaturas icónicas da un paso histórico al integrarse oficialmente al catálogo de LEGO Pokémon, una colaboración que llegará este 2026 y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados por fans y coleccionistas.

Esta alianza marca la primera vez que Pokémon llega al sistema de construcción LEGO, luego de décadas de presencia en videojuegos, series animadas y productos de colección; por lo que ahora, los entrenadores podrán construir a sus personajes favoritos pieza por pieza.

Lee también:

Fecha de lanzamiento de LEGO Pokémon

La fecha de lanzamiento oficial de esta nueva línea está programada para el 27 de febrero, día emblemático para la franquicia. A partir de ese momento, los sets de LEGO Pokémon estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital oficial de LEGO.

LEGO lanza impresionante set de Pokémon. Foto: LEGO
LEGO lanza impresionante set de Pokémon. Foto: LEGO

Sets de LEGO Pokémon disponibles en el lanzamiento

Para el arranque de esta colaboración, LEGO confirmó tres sets distintos, cada uno inspirado en personajes clásicos de Pokémon:

  • Pikachu con Poké Ball, el set principal de la colección, compuesto por 2,050 piezas.
  • Eevee, un set de 587 piezas, pensado para quienes buscan una opción más compacta.
  • Venusaur, Charizard y Blastoise, una construcción conjunta que reúne a los tres iniciales de Kanto, con un total de 6,838 piezas, convirtiéndose en el set más grande de la línea.
LEGO lanza impresionante set de Pokémon con Charizard y Pikachu. Foto: LEGO
LEGO lanza impresionante set de Pokémon con Charizard y Pikachu. Foto: LEGO

Lee también:

Precios de LEGO Pokémon en México

Los precios de LEGO Pokémon en México ya fueron confirmados y varían según el número de piezas de cada set, los cuales son los siguientes:

  • Pikachu y Poké Ball: $4,799 pesos mexicanos
  • Eevee: $1,399 pesos mexicanos
  • Venusaur, Charizard y Blastoise: $14,999 pesos mexicanos

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]