LEGO lanza impresionante set de Pokémon con Charizard y Pikachu: ¿cuándo y dónde adquirirlo?

Con motivo de los 30 años de Pokémon, el universo de estas criaturas icónicas da un paso histórico al integrarse oficialmente al catálogo de LEGO Pokémon, una colaboración que llegará este 2026 y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados por fans y coleccionistas.

Welcome to the world of LEGO Pokémon! ⚡ Are you ready to catch & build them all? 🍃🔥💧#Pokemon #LEGO #LEGOPokemon pic.twitter.com/pX4bUBrVYj — Pokémon @ Lumiose City 🥐 (@Pokemon) January 12, 2026

Esta alianza marca la primera vez que Pokémon llega al sistema de construcción LEGO, luego de décadas de presencia en videojuegos, series animadas y productos de colección; por lo que ahora, los entrenadores podrán construir a sus personajes favoritos pieza por pieza.

Lee también: LEGO revoluciona sus ladrillos de juguete con SMART Play en CES 2026

Fecha de lanzamiento de LEGO Pokémon

La fecha de lanzamiento oficial de esta nueva línea está programada para el 27 de febrero, día emblemático para la franquicia. A partir de ese momento, los sets de LEGO Pokémon estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital oficial de LEGO.

LEGO lanza impresionante set de Pokémon. Foto: LEGO

Sets de LEGO Pokémon disponibles en el lanzamiento

Para el arranque de esta colaboración, LEGO confirmó tres sets distintos, cada uno inspirado en personajes clásicos de Pokémon:

Pikachu con Poké Ball , el set principal de la colección, compuesto por 2,050 piezas .

, el set principal de la colección, compuesto por . Eevee , un set de 587 piezas , pensado para quienes buscan una opción más compacta.

, un set de , pensado para quienes buscan una opción más compacta. Venusaur, Charizard y Blastoise, una construcción conjunta que reúne a los tres iniciales de Kanto, con un total de 6,838 piezas, convirtiéndose en el set más grande de la línea.

LEGO lanza impresionante set de Pokémon con Charizard y Pikachu. Foto: LEGO

Lee también: Logan Paul subasta la carta más rara de Pokémon y llega a más de 2.5 mdd: ¿por qué es tan valiosa?

Precios de LEGO Pokémon en México

Los precios de LEGO Pokémon en México ya fueron confirmados y varían según el número de piezas de cada set, los cuales son los siguientes:

Pikachu y Poké Ball : $4,799 pesos mexicanos

: Eevee : $1,399 pesos mexicanos

: Venusaur, Charizard y Blastoise: $14,999 pesos mexicanos

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv