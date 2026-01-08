CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso

El sistema de identificación en México se encuentra en un proceso de actualización. Como parte de esta transformación surge la CURP biométrica, un nuevo registro que integra datos personales con información biométrica de cada persona, como rasgos físicos únicos.

Conoce cómo sacar tu cita para acudir a realizar tu trámite de la nueva CURP Biométrica en la CDMX. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Este esquema tiene como objetivo centralizar la validación de identidad en una sola base de datos oficial, lo que permitirá confirmar información en diversos trámites gubernamentales sin la necesidad de presentar múltiples documentos.

¿Qué integra la CURP biométrica?

La CURP biométrica incorpora huellas dactilares y una imagen facial capturada directamente en el módulo de registro. En algunos casos, también se contempla el escaneo del iris.

Toda esta información se asocia de manera directa con la CURP tradicional, con el fin de vincular el registro a características físicas únicas de cada persona y reducir inconsistencias en los registros oficiales.

Lee también: CURP biométrica para niños y adolescentes: requisitos y cómo tramitarla en 2026

¿Cómo iniciar el trámite? Sigue estos pasos

El registro de la CURP biométrica se realiza a través del sistema de citas del Registro Nacional de Población (Renapo). Una vez dentro de la plataforma, se deben seguir los siguientes pasos:

Elegir el módulo de atención disponible.

disponible. Seleccionar fecha y horario .

. Capturar la CURP tradicional .

. Registrar el nombre completo .

. Ingresar un correo electrónico activo .

. Confirmar la cita y guardar el comprobante .

. Presentarse el día indicado con la documentación solicitada.

Es importante considerar que el horario de atención es hasta las 14:15 horas.

Descubre cuales serán los requisitos para obtener la identificación. Foto: Redes Sociales

¿Dónde se realiza el registro?

En la Ciudad de México, el trámite puede realizarse en el módulo ubicado en calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En el resto del país, los módulos pueden localizarse mediante búsquedas en internet bajo el término “módulos CURP”.

Cada módulo cuenta con equipo especializado para la captura de fotografía y huellas digitales.

¿Dónde se realiza el registro de la CURP biométrica? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué ocurre el día de la cita?

Al acudir al módulo correspondiente, el personal verifica los datos proporcionados durante el registro. Posteriormente, se lleva a cabo la toma de fotografía y la captura de huellas dactilares.

Esta información se integra al sistema de identidad nacional y queda asociada de manera permanente a la CURP existente. Todo el proceso se realiza de forma presencial.

Lee también: ¿Cómo descargar tu CURP certificada para el registro de tu línea de celular en 2026?

¿Para qué trámites pedirán la CURP biométrica?

La CURP biométrica será requerida en diversos trámites oficiales donde la identificación precisa sea indispensable. Entre ellos destacan:

Atención médica en instituciones públicas.

en instituciones públicas. Inscripción a programas sociales .

. Cobro de pensiones y apoyos económicos.

y apoyos económicos. Trámites escolares , desde inscripciones hasta gestiones administrativas.

, desde inscripciones hasta gestiones administrativas. Trámites financieros y bancarios.

¿Cuándo comenzará a solicitarse?

De acuerdo con la información disponible, la CURP biométrica comenzará a ser solicitada de forma obligatoria a partir de febrero de 2026.

También te interesará:

Diputado de Morena propone descanso o pago doble el día del cumpleaños: ¿qué cambiaría en la Ley Federal del Trabajo?

"Sobre aprender a diseccionar cerdos fetales"; el poema que marcó la carrera de Renée Nicole, mujer asesinada por ICE en Minneapolis

¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te contamos cómo y dónde los puedes reciclar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv