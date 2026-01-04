CURP biométrica para niños y adolescentes: requisitos y cómo tramitarla en 2026

Desde el año pasado, el Gobierno de México inició la implementación de la CURP biométrica, un documento de identidad que incorpora datos biométricos con el objetivo de fortalecer la identificación de las personas y reducir el robo de identidad.

Si bien el trámite comenzó de manera presencial en la Ciudad de México, su adopción se extenderá de forma gradual al resto del país durante 2026.

Ante este panorama, cada vez más madres, padres y tutores buscan información sobre cómo tramitar la CURP biométrica para niñas, niños y adolescentes, así como conocer si será obligatoria y qué documentación se requiere. Las autoridades han señalado que el proceso será paulatino y gratuito, tanto para menores como para adultos.

¿Qué es la CURP biométrica y será obligatoria?

La Clave Única de Registro de Población biométrica es una versión tecnológicamente más avanzada del documento de identidad tradicional. Integra datos personales con información biométrica como huellas dactilares, escaneo del iris y fotografía digital, lo que permite una verificación más precisa de la identidad.

El trámite es gestionado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población, organismo responsable de la recopilación y resguardo de estos datos. Su objetivo principal es agilizar trámites oficiales y fortalecer los mecanismos de identificación en el país.

En junio de 2025, el Congreso de la Unión aprobó reformas legales que contemplan la creación de una Plataforma Única de Identidad, lo que abre la puerta a que la CURP biométrica sea obligatoria para diversos trámites a partir de febrero de 2026. No obstante, las autoridades han reiterado que la implementación será gradual y dependerá del avance tecnológico y operativo en cada entidad federativa.

Requisitos y dónde tramitar la CURP biométrica para menores

Para obtener la CURP biométrica, es necesario agendar una cita en línea a través de la plataforma oficial del RENAPO. El trámite es presencial y se realiza una sola vez. El día de la cita, el menor debe acudir acompañado por al menos uno de sus padres o por su tutor legal.

Entre los requisitos para niñas, niños y adolescentes se encuentran:

El acta de nacimiento en original

La CURP certificada del menor

La identificación oficial del padre, madre o tutor.

En caso de tutoría, se debe presentar el documento legal que lo acredite, así como un correo electrónico de contacto.

La emisión de la CURP biométrica inició en un módulo específico de la Ciudad de México y durante 2026 se habilitarán oficinas del RENAPO, módulos del Registro Civil y unidades móviles en distintos estados. Las autoridades recomiendan mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

