LEGO lanza set de The Legend of Zelda: Ocarina of Time; ¿cuándo y dónde adquirirlo?

A pocos días del anuncio de una colaboración entre LEGO y Pokémon, la marca danesa no deja de sorprender a sus fans y seguidores, pues acaban de confirmar la llegada de un nuevo set con temática del legendario videojuego "The Legend of Zelda".

Este nuevo paquete estará inspirado en "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", la icónica batalla en la que Zelda y Link se enfrentan a Ganon.

Con esta colaboración, la famosa saga de Nintendo sumaría dos sets coleccionables con LEGO, luego de que en septiembre de 2024 se lanzara el paquete del "Gran Árbol Deku".

¿Cuándo y dónde adquirir el set de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"?

El nuevo kit de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" estará disponible tanto en tiendas físicas como en la página oficial de LEGO a partir del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, en el sitio oficial ya se puede acceder a la preventa, mediante la cual puedes apartar este lanzamiento especial del videojuego.

El set, que contiene 1,003 piezas, tiene un costo de $2,999 pesos mexicanos. Este precio es únicamente el del set "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" y no incluye ningún tipo de cargo adicional, como el envío.

Set "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" de LEGO. Foto: LEGO

¿Qué incluye el nuevo set de The Leyend of Zelda?

La página oficial de LEGO describe este nuevo lanzamiento como "una magnífica pieza de exposición para fans de la serie The Legend of Zelda y Ocarina of Time" e incluye:

El castillo en ruinas de Ganon, con escombros que ocultan 3 supercorazones y a Ganondorf.

en ruinas de Ganon, con escombros que ocultan 3 supercorazones y a Ganondorf. Minifiguras de Link, Zelda y Ganondorf.

de Link, Zelda y Ganondorf. Una gran figura de Ganon y un modelo transparente que representa al hada Navi.

Esta recreación del gran combate final de The Leyend of Zelda está diseñada para adultos mayores de 18 años y no se recomienda su uso en menores de edad sin supervisión.

