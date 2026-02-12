Cuando uno es entusiasta de los autos, no todo se trata de motores ruidosos o coches clásicos en perfectas condiciones. El verdadero fan vive el coleccionismo automotriz en cada detalle desde los materiales, diseño, historia y hasta sensaciones. Y no necesitas millones de pesos para serlo, para eso existen autos a escala.

Ahí es donde entra Hot Wheels Mattel Brick Shop, una nueva propuesta que lleva el espíritu del automóvil a un formato accesible, tangible y, sobre todo, armable.

Fotos: Cortesía Mattel

¿Qué es Mattel Brick Shop y por qué está llamando la atención?

Mattel Brick Shop es la nueva línea de construcción de Hot Wheels diseñada para armar modelos de automóviles clásicos y modernos con piezas tipo ladrillo. Pero no es “otro set de bloques” más.

Cada set suele incluir:

Bloques de ensamblaje de alta calidad

Calcomanías y detalles auténticos

Piezas intercambiables

En muchos casos, un auto metálico a escala 1:64 que coincide con el modelo armado

Fotos: Cortesía Mattel

Eso último lo cambia todo. No solo construyes el coche, también obtienes una pieza lista para tu vitrina. Es coleccionismo en dos niveles: el modelo armado y el die-cast clásico de Hot Wheels.

No es un juguete, es coleccionismo puro

Aunque cualquiera puede disfrutarlo, no estamos hablando únicamente de juguetes para niños. Aunque si hay opciones para todos, esta línea está pensada para quienes disfrutan el proceso de abrir la caja, separar pieza y armar con calma.

Fotos: Cortesía Mattel

Los productos se dividen en diferentes niveles de complejidad, lo que permite entrar al mundo Hot Wheels Brick Shop según tu presupuesto y experiencia:

Speed Series (series pequeñas): modelos más sencillos, ideales para comenzar o para quienes quieren una experiencia rápida pero satisfactoria. Con un precio aproximado de $400 – $800 pesos.

modelos más sencillos, ideales para comenzar o para quienes quieren una experiencia rápida pero satisfactoria. Con un $400 – $800 pesos. Elite Series (series intermedias): más piezas, mayor nivel de detalle y acabados más fieles al modelo original. Con un precio aproximado de $1,000 – $1,500 pesos

más piezas, mayor nivel de detalle y acabados más fieles al modelo original. Con un $1,000 – $1,500 pesos Premium Series: Mayor tamaño, más complejidad y detalles. Con un precio aproximado que podrían supera los $2,000 pesos.

Fotos: Cortesía Mattel

Un plan diferente para el 14 de febrero

En temporada del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, todos piensan en restaurantes que están saturados y cuentas muchas veces se salen de nuestro presupuesto. Pero hay muchas otras formas de celebrarlo.

Armar un set de Mattel Brick Shop con tu pareja, amigo o incluso con esa persona que quieres impresionar puede ser un mejor plan:

Se quedan en casa

Preparan chocolate caliente

Comparten tiempo real

Construyen algo juntos

Fotos: Cortesía Mattel

El verdadero entusiasmo no depende del presupuesto

Ser entusiasta automotriz no significa tener un superdeportivo en la cochera. A veces significa apreciar el diseño, entender las líneas de la carrocería y disfrutar el proceso de ensamblaje.

Hot Wheels Mattel Brick Shop permite vivir esa pasión sin gastar millones. Te acerca a tus modelos favoritos.

