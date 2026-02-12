Por fin Toyota decide presentar en México un auto más con esa emoción que los distingue, el GR Corolla 2026. Toyota añade a su catálogo de gama deportiva GAZOO Racing (GR) con la llegada de este hot hatch inspirado en el rally, con tracción integral.

Con este lanzamiento, la familia GR en México se conforma por GR Corolla 2026, GR Yaris Circuit Package 2026 y GR Supra Final Edition, consolidando el portafolio deportivo más emocionante de la marca en territorio mexicano.

Foto: Benito Martínez Gil

GR Corolla 2026 en México: motor, potencia y transmisión

Bajo el cofre integra un motor tricilíndrico turbo de 1.6 litros que entrega:

296 HP

295 lb-pie de torque

Se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades (GRDAT). Este hot hatch incorpora el sistema de tracción integral GR-FOUR, heredado directamente del rally, que maximiza el agarre y el control en distintas condiciones de manejo, tanto en carretera como en conducción de alto rendimiento.

Además, ofrece tres modos de manejo:

ECO

NORMAL

SPORT

Foto: Benito Martínez Gil

GR Corolla 2026 diseño exterior: ADN de rally en cada detalle

El GR Corolla 2026 tiene su origen en el Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Entre sus elementos más destacados se encuentran:

Techo de fibra de carbono forjado

Alerón trasero

Tomas de aire

Parrilla tipo panal

Rines ENKEI en negro mate

Faros Full LED

Tecnología y equipamiento interior

En el interior, el GR Corolla combina enfoque deportivo pero esta vez contamos con tecnología si lo comparamos al GR Yaris.

Pantalla de información múltiple (MID) de 12.3”

Sistema de audio JBL de 9 bocinas

Cargador inalámbrico

Conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto

Head-Up Display (HUD)

Foto: Benito Martínez Gil

En seguridad, incorpora Toyota Safety Sense, su ya conocida suite de asistencias al conductor.

Precio del GR Corolla 2026 en México

El GR Corolla 2026 tiene un precio de $975,000 pesos en México.

Hasta el momento, Toyota anunció que habrá 100 unidades disponibles en los distribuidores del país, por lo que hasta el momento podemos esperar a que se trata de una edición limitada en volumen para entusiastas o coleccionistas.

Tuvimos la oportunidad de probar ambos, tanto el GR Yaris como el nuevo GR Corolla. Ambos, sí, son una locura en cómo se desempeñan en la pista, pero en cuanto a conducción cambian mucho.

Foto: Benito Martínez Gil

El Corolla y el Yaris, aunque son dos hot hatch y comparten el mismo motor, se desempeñan de distinta forma. Si bien el Yaris llegó con transmisión manual, el Corolla no; sin embargo, en la versión automática contamos con manetas al volante que responden bien y rápido

Pero la verdadera diferencia está en la distancia entre ejes, que nos permite tener un manejo más controlado en el Corolla, a comparación del Yaris, donde sí se siente que tienes que ser más preciso. En cuanto a estabilidad, definitivamente el Corolla te da más confianza o te da la sensación de querer llevarlo al límite.

En la prueba de slalom y en la prueba del alce pudimos experimentar maniobras bruscas en ambos, y definitivamente se siente que puedes exprimir más al Corolla.

Foto: Benito Martínez Gil

GR Supra Final Edition: el cierre de un ícono en México

Junto al lanzamiento del GR Corolla, Toyota presenta el GR Supra Final Edition, disponible en versiones automática (AT) y manual (MT).

Este modelo incorpora mejoras exclusivas en diseño, desempeño y equipamiento:

Rines en negro mate

Alerón tipo cola de pato en fibra de carbono

Frenos más grandes Brembo

Nuevas barras estabilizadoras

Amortiguadores optimizados

Elementos aerodinámicos exclusivos

En el interior encontramos cinturones rojos

Cuenta con un motor de 6 cilindros en línea turbo, 3.0L con 382 hp, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en:

3.9 segundos (AT)

4.2 segundos (MT)

Esta edición marca el cierre del GR Supra en México y ahora solo será una pieza de colección para entusiastas, hasta el momento, porque pueden existir en un futuro generaciones eléctricas o híbridas.

Gama GR en México: una oferta deportiva que hace falta más

La familia GR representa la expresión más pura del ADN deportivo de Toyota. Cada modelo nace de la experiencia en competencia y se adapta al uso diario sin comprometer desempeño, calidad ni seguridad.

Con la llegada del GR Corolla 2026 a México, Toyota amplía su oferta deportiva y refuerza su presencia en el segmento de hot hatch de alto desempeño, ofreciendo una alternativa con herencia directa del rally y producción limitada.

