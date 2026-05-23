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Además de la República Democrática del Congo (RDC), varios países africanos corren el riesgo de verse afectados por el virus del ébola, advirtió la Agencia Sanitaria de la Unión Africana (África CDC).
"Tenemos 10 países en riesgo" de verse afectados, afirmó el presidente de África CDC, Jean Kaseya, durante una conferencia de prensa.
Esos países son Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia, explicó.
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Hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas en la RDC, un país de unos 100 millones de habitantes donde la epidemia "se propaga rápidamente", alertó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta epidemia, la 17ª que afecta a la República Democrática del Congo, "es la segunda más importante que conocemos en el mundo", afirmó Kaseya.
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El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15 mil muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que la Covid o el sarampión.
Ante la ausencia de una vacuna y de un tratamiento homologado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, las medidas para intentar frenar su propagación se basan esencialmente en la adopción de medidas de barrera y en la detección rápida de los casos.
mcc
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