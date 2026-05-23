Ya sea para ir solo o en familia, en el Museo de El Carmen se ha montado una exposición con figuras de Playmobil. Cada espacio recrea escenas memorables de películas como el Hobbit o Macario hasta momentos históricos.

Este plan en San Ángel es perfecto para un fin de semana lleno de nostalgia y fotos cool, así que no puedes perdértelo.

¿Cómo es la expo de Playmobil en el Museo de El Carmen?

Si durante tu infancia te gustaba construir con juguetes ciudades increíbles y mundos de fantasía, esta expo de Playmobil te llevará a un viaje directo a la nostalgia.

Los dioramas fueron creados por más de 30 coleccionistas, y se encuentran distribuidos en la parte alta del museo. Al subir por las escaleras, encontrarás una habitación llena con las populares figuras alemanas.

Se encuentran acomodados en mesas y tú mismo puedes desplazarte como prefieras para contemplarlas. Cada escena cuenta una breve historia, así que tómate el tiempo para ver hasta los detalles más miniatura.

Se permite tomar fotografías, simplemente ten cuidado de no invadir el interior de los dioramas para evitar accidentes.

En el museo también hay figuras de mayor escala para posar junto a ellas.

Descubre los mundos fantásticos de Playmobil en compañía de tus pequeños. Foto: Instagram @museodeelcarmen

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¿Qué dioramas de Playmobil hay en esta expo?

Los dioramas recrean escenarios de la naturaleza, temáticas del cine y literatura, bandas musicales, historia, magia y fantasía. Absolutamente todo se construye con bloques, objetos, accesorios y personajes de Playmobil.

Batallas entre guerreros, Queen tocando "I Want to Break Free", la vida cotidiana de un bombero, visitas familiares a un zoológico y hasta personas en una taquería, son algunas de las imágenes que puedes observar.

Esta exposición no solo es para coleccionistas y fanáticos de los juguetes, también para los amantes de las miniaturas, quienes desean adentrarse en el mundo de Playmobil y buscan un plan familiar único.

Esta expo de Playmobil recrea escenarios de distintas épocas. Foto: Instagram @museodeelcarmen

¿Cuánto cuesta entrar a la expo de Playmobil en el Museo de El Carmen?

La entrada a esta exposición se incluye en el boleto del Museo de El Carmen, que tiene un costo de $85 pesos; para menores de 13 años, estudiantes, docentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad es gratis. En domingo todos entran sin pagar.

¡Date prisa y súbete a este viaje nostálgico! Estará disponible hasta el domingo 12 de julio de 2026.

Dirección: Av. Revolución 6-no 4 y, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX

Horarios: de martes a domingo desde las 10:00 a las 17:00 horas

Más de 30 coleccionistas participan en las maquetas de Playmobil. Foto: Instagram @museodeelcarmen

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