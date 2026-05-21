A menos de un mes del Mundial de la Copa FIFA 2026 en la Ciudad de México, más allá de la cancha surge una gran cantidad de eventos temáticos, como la experiencia inmersiva de laeditorial Panini.

Abrió sus puertas el pasado 15 de mayo y ofrece un espacio para sumergirte en dinámicas de coleccionismo y actividades inspiradas en el futbol.

"La Experiencia Panini" fue inaugurada el pasado 14 de mayo. Foto: Cortesía Panini

¿Qué puedes encontrar en La Experiencia Panini?

La Experiencia Panini es un espacio inmersivo dedicado a la Copa Mundial 2026, perfecto para sacar el espíritu futbolero que llevas dentro.

Recientemente, esta editorial italiana lanzó su álbum de estampas de jugadores, razón por la cual en el evento los asistentes pueden intercambiarlas o adquirir nuevas. Si te falta alguna, es tu oportunidad de conseguirla.

Tendrá otras actividades, desde retas de futbolito y videojuegos hasta cortes de pelo y un museo con todos los álbumes mundialistas de la historia.

El recorrido por esta experiencia inmersiva también incluye áreas temáticas como:

Espacio MyPanini para crear tus propias estampas

para crear tus propias estampas Photo opportunities para tomarte selfies y demostrar apoyo a tu equipo favorito

Zonas con juegos de destreza

Zona de merch con vasos, termos y figuras coleccionables

Todos los espacios están diseñados para que chicos y grandes se diviertan, haciendo dominadas, metiendo goles y compartiendo una misma pasión.

La Experiencia Panini también cuenta con juegos interactivos. Foto: Cortesía Panini

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¿Cuándo termina La Experiencia Panini en CDMX?

Desde este momento puedes visitar La Experiencia Panini, de martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas, con último acceso a las 19:00 horas.

Estará disponible hasta el domingo 14 de junio, así que vete organizando con tus cuates para que no se te pase la fecha.

La Experiencia Panini se encuentra en Avenida Insurgentes Sur 1731, Colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Lánzate a La Experiencia Panini porque es por tiempo limitado. Foto: Cortesía Panini

¿Cómo entrar a La Experiencia Panini?

¡Ojo! Para asegurar tus entradas, necesitas comprar al menos $2,500 en productos Panini y con ese monto se otorgan 2 boletos. Posteriormente, debes registrarte tú y un acompañante en el sitio www.paninifwc26mexico.mx.

En en portal necesitas proporcionar tu nombre, correo, folio del ticket de compra y una foto del mismo. El paso final es seleccionar la fecha y hora de tu visita.

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