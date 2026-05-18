¿Tienes un viaje al extranjero y aún no cuentas con tu pasaporte mexicano? No te preocupes, el proceso para primera expedición es muy sencillo.

Aquí te explicamos los pasos para agendar tu cita, cuáles son los costos y te decimos qué más necesitas para obtenerlo... ¡y lanzarte a la aventura!

¿Dónde agendar la cita para el pasaporte mexicano?

Tu primer paso es agendar una cita y después reunir tus documentos para presentarte en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o consulares.

Este primer paso es gratis, no aceptes que lo haga alguien más. Puedes soliciatarla de 3 maneras:

WhatsApp: ya sea que te encuentres en México o en el extranjero, programa tu cita en el chatbot de la SRE con número +52 55 8932 4827. Necesitarás tener a la mano datos como tu dirección, la vigencia deseada del pasaporte y CURP.

Por teléfono: puedes llamar al mismo número: 55 893 24827 (CITAS), de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

En el sitio de la SRE: con tu Llave Mx o u correo electrónico, ingresa al sitio https://citas.sre.gob.mx/, escribe tus datos, selecciona una oficina, fecha y hora. Aquí podrás encontrar las oficinas más cercanas a ti.

Tanto en el chatbot como en el portal se genera una línea de pago y tendrás la opción de efectuarlo con tu banca en línea o en bancos autorizados.

No es posible pagarlo directamente en las oficinas ni en tiendas de conveniencia.

Y para que lo consideres, actualmente, las vigencias y costos del pasaporte mexicano son:

1 año: $920 (solo para menores de 3 años o casos excepcionales)

3 años: $1795

6 años: $2440

10 años: $4,280

Acude puntual tu cita para obtener el pasaporte mexicano. Foto: Pexels

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¿Qué documentos debes presentar en la cita de tu pasaporte?

Sin importar si es primera expedición o renovación, las personas mayores de edad deben presentar:

Documento que acredite nacionalidad mexicana

Identificación oficial vigente

Comprobante de pago de derechos

Menores de edad tienen que ir acompañados por quienes ejerzan su patria potestad o tutela y presentar:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana

Identificación oficial vigente que coincida con el acta de nacimiento (credencial escolar o carta del pediatra).

Identificación oficial del tutor

Autorización expresa de la expedición del pasaporte mexicano , misma que se obtiene en cualquiera de las Oficinas de Pasaportes en territorio nacional u Oficinas Consulares en el extranjero.

, misma que se obtiene en cualquiera de las Oficinas de Pasaportes en territorio nacional u Oficinas Consulares en el extranjero. Comprobante de pago

Si la nacionalidad no puede verificarse, tanto en menores como adultos, dentro del sistema de la SRE, es posible presentar alguna de estas opciones:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por una oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Finalmente, durante la cita también se realiza la captura de fotografía, huellas dactilares, firma e iris.

Los menores de edad deben ir acompañador por su tutor al sacar el pasaporte mexicano. Foto: Magnific

¿Cuánto tardan en entregar el pasaporte mexicano?

El pasaporte mexicano se entrega el mismo día de tu cita. El trámite se demora, normalmente, unas 2 horas.

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