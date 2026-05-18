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¿Tienes un viaje al extranjero y aún no cuentas con tu ? No te preocupes, el proceso para primera expedición es muy sencillo.

Aquí te explicamos los pasos para agendar tu cita, cuáles son los costos y te decimos qué más necesitas para obtenerlo... ¡y lanzarte a la aventura!

¿Dónde agendar la cita para el pasaporte mexicano?

Tu primer paso es agendar una cita y después reunir tus documentos para presentarte en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o consulares.

Este primer paso es gratis, no aceptes que lo haga alguien más. Puedes soliciatarla de 3 maneras:

  • WhatsApp: ya sea que te encuentres en México o en el extranjero, programa tu cita en el chatbot de la SRE con número +52 55 8932 4827. Necesitarás tener a la mano datos como tu dirección, la vigencia deseada del pasaporte y CURP.
  • Por teléfono: puedes llamar al mismo número: 55 893 24827 (CITAS), de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.
  • En el sitio de la SRE: con tu Llave Mx o u correo electrónico, ingresa al sitio https://citas.sre.gob.mx/, escribe tus datos, selecciona una oficina, fecha y hora. Aquí podrás encontrar las oficinas más cercanas a ti.

Tanto en el chatbot como en el portal se genera una línea de pago y tendrás la opción de efectuarlo con tu banca en línea o en bancos autorizados.

No es posible pagarlo directamente en las oficinas ni en tiendas de conveniencia.

Y para que lo consideres, actualmente, las vigencias y costos del son:

  • 1 año: $920 (solo para menores de 3 años o casos excepcionales)
  • 3 años: $1795
  • 6 años: $2440
  • 10 años: $4,280
Acude puntual tu cita para obtener el pasaporte mexicano. Foto: Pexels
Acude puntual tu cita para obtener el pasaporte mexicano. Foto: Pexels

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¿Qué documentos debes presentar en la cita de tu pasaporte?

Sin importar si es primera expedición o renovación, las personas mayores de edad deben presentar:

  • Documento que acredite nacionalidad mexicana
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de pago de derechos

Menores de edad tienen que ir acompañados por quienes ejerzan su patria potestad o tutela y presentar:

  • Documento que acredite la nacionalidad mexicana
  • Identificación oficial vigente que coincida con el acta de nacimiento (credencial escolar o carta del pediatra).
  • Identificación oficial del tutor
  • Autorización expresa de la expedición del pasaporte mexicano, misma que se obtiene en cualquiera de las Oficinas de Pasaportes en territorio nacional u Oficinas Consulares en el extranjero.
  • Comprobante de pago

Si la nacionalidad no puede verificarse, tanto en menores como adultos, dentro del sistema de la SRE, es posible presentar alguna de estas opciones:

  • Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por una oficina consular
  • Certificado de nacionalidad mexicana
  • Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
  • Carta de naturalización
  • Cédula de identidad ciudadana
  • Certificado de matrícula consular

Finalmente, durante la cita también se realiza la captura de fotografía, huellas dactilares, firma e iris.

Los menores de edad deben ir acompañador por su tutor al sacar el pasaporte mexicano. Foto: Magnific
Los menores de edad deben ir acompañador por su tutor al sacar el pasaporte mexicano. Foto: Magnific

¿Cuánto tardan en entregar el pasaporte mexicano?

El pasaporte mexicano se entrega el mismo día de tu cita. El trámite se demora, normalmente, unas 2 horas.

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