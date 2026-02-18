Más Información

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Video muestra activación manual de alerta sísmica en celulares durante simulacro; así funcionó el sistema en CDMX y Edomex

Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del “nuevo PRI” presumido por Peña; así fue la caída del exgobernador de Veracruz

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

FBI investiga posible traslado de Nancy Guthrie a México, reporta TMZ; autoridades habrían contactado a fuerzas federales mexicanas

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

"Fue un espectáculo como de cine": pobladores de Huamúchil, Oaxaca, tras aseguramiento de cocaína; avión militar persiguió a avioneta civil

Aplazan audiencia contra sacerdote de Legionarios de Cristo acusado de violación a menor; defensa de víctima cuenta con 38 datos de prueba

Una alta responsable de la advirtió el miércoles que las medidas de Israel para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina equivalen a una "anexión gradual de facto".

El Gobierno israelí ha aprobado un plan para facilitar su control de tierras administradas por la Autoridad según los Acuerdos de Oslo. El domingo ocurrió lo mismo con un proceso para registrar tierras en Cisjordania -ocupada por desde 1967- como "propiedad del Estado".

"Estamos siendo testigos de una anexión gradual de facto de Cisjordania, mientras las medidas unilaterales israelíes transforman gradualmente la realidad sobre el terreno", declaró la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, durante una reunión del Consejo de Seguridad.

DiCarlo agregó que, de aplicarse, las medidas constituirían "una peligrosa expansión de la autoridad civil israelí en ocupada, incluso en áreas sensibles como Hebrón (sur)".

Señaló que estos pasos conducirían a la expansión de los asentamientos israelíes al "eliminar trabas burocráticas y facilitar la compra de tierras y la obtención de permisos de construcción".

Los Acuerdos de Oslo fueron firmados con el objetivo de allanar el camino hacia un Estado palestino independiente, del que Cisjordania formaría la mayor parte.

Una declaración fue emitida el martes por 85 estados contra las acciones y el nuevo plan de Israel: "Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar la presencia ilegal de Israel en Cisjordania".

Antes de las declaraciones de DiCarlo, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que "es asombroso que tantos países digan que la presencia judía en nuestra antigua patria viola el derecho internacional".

"Ninguna otra nación en ningún otro lugar del mundo tiene un derecho más fuerte que nuestro derecho histórico y documentado a la tierra de la Biblia", añadió Saar.

El embajador palestino ante la , Ryad Mansour, afirmó que "hay algo fundamentalmente racista sobre esta narrativa colonial alrededor de todas estas políticas ilegales".

La secretaria de Estado británica para Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, quien presidió la reunión, declaró: "Debemos evitar la desestabilización de Cisjordania y preservar la viabilidad del Estado palestino".

"Hemos visto a la economía palestina enfrentar el estrangulamiento, incluso con el gobierno israelí reteniendo algunos de los ingresos fiscales de la Autoridad Palestina", agregó.

La reunión del miércoles del Consejo de Seguridad se adelantó, mientras que se prepara para convocar en Washington el primer encuentro de su "Junta de Paz" sin representantes de la ONU.

