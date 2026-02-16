Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Mueve Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Reportan hospitalización de Javier May Rodríguez por molestia abdominal; se encuentra estable y en recuperación

Sheinbaum señala “show” de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en operativo de reordenamiento; “no quiero opinar de ella”, dice

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, , pidió a Israel “revocar inmediatamente” sus nuevas medidas sobre la propiedad de la tierra en , en un comunicado emitido el lunes por su portavoz, Stéphane Dujarric.

“Tales medidas, incluida la presencia continuada de en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”, comentó Guterres, quien añadió que esta dinámica “sobre el territorio la perspectiva de una solución de dos Estados”.

También la , Egipto y Qatar denunciaron la noche del domingo la decisión israelí de permitir el registro de tierras.

Una semana después de aprobar un texto que facilita la compra de tierras por parte de colonos, el israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967, según la radio militar israelí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que “condena enérgicamente [esta decisión] y [que] rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘’ bajo control de la fuerza de ocupación”.

La institución consideró que las nuevas medidas son “legalmente inválidas” y que equivalen al “inicio de facto de un proceso de anexión”.

Egipto “condena en los términos más enérgicos” estos anuncios que representan “una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí” en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales, indicó el gobierno en X.

Igualmente, la diplomacia de Catar denunció en X las medidas que equivalen a “una ampliación de los proyectos [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus ”.

Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluida la derogación de una que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania.

Las medidas también permiten a las administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan “poner orden en los procedimientos de registro de propiedad” y “resolver los litigios jurídicos”.

