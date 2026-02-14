El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, tachó de “circo” la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) después de que se retirara la invitación a las autoridades de la República Islámica y se diera tribuna a figuras de la oposición, entre ellos el hijo del último sah iraní, Reza Pahlaví.

“Es lamentable que la Conferencia de Seguridad de Múnich, que normalmente se consideraba un evento serio y de prestigio, se haya convertido en un ‘circo de Múnich’ en lo que respecta a Irán”, escribió Araqchí en X.

El jefe de la diplomacia iraní, quien había recibido una invitación a la conferencia —la cual fue retirada tras la represión violenta de las protestas en Irán el mes pasado—, dijo que “este declive, en el que las apariencias se prefieren al contenido, tiene mensajes importantes”.

Lee también Ley de amnistía en Venezuela, "un acto de perdón": ministro de Defensa; llama a "el olvido y la reconciliación"

Araqchí indicó que “la Unión Europea parece desconcertada” y que “el origen de esta confusión está en su incapacidad para comprender los acontecimientos que ocurren dentro de Irán”.

“Desde un punto de vista estratégico, la Unión Europea, sin un objetivo claro, ha perdido todo su peso geopolítico en nuestra región; específicamente, Alemania ha sido pionera en ceder completamente su política regional a Israel”, criticó el ministro iraní.

En vez de Araqchí, la CSM dio tribuna a figuras de la oposición iraní, entre ellos Pahlaví, cuyo nombre gritaron los manifestantes en Irán durante las protestas que tuvieron lugar en enero, las cuales fueron reprimidas con brutalidad y se saldaron, según el balance oficial, con 3 mil 117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7 mil 008 los fallecidos.

Además, HRANA sigue verificando más de 11 mil 700 posibles muertes y estima unos 53.000 arrestos.

Lee también Misión Crew-12 se acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional; sustituyen a tripulación por primera evacuación médica

Este sábado, la ciudad alemana de Múnich fue escenario, además, de una concentración de la diáspora iraní, en la que, según la policía local, participaron unas 200 mil personas, pidiendo ayuda al mundo para poner fin a la República Islámica.

El heredero del último monarca de Irán, de 65 años, también asistió a la concentración que él mismo había convocado, después de dar una rueda de prensa al margen de la CSM, en la que afirmó que su único objetivo “es ver el día en que la gente iraní pueda finalmente ser capaz de elegir su futuro gobierno democrático” y se mostró dispuesto de nuevo a conducir una transición política en Irán.

“No estoy postulándome a un cargo ni a un trabajo. No estoy buscando el poder o un título. No quiero ponerme la corona en la cabeza ni ser el próximo presidente”, aseguró.

Lee también Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU, revela Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

Pahlaví llamó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “ayudar” al pueblo iraní en su lucha contra el sistema clerical, con acciones que debiliten su fuerza de represión.

Este viernes, Trump declaró que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor que podría pasar”, en paralelo al envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Irán y forzar avances en las negociaciones nucleares que retomaron las partes el 6 de febrero en Omán.

Las autoridades iraníes aún no han reaccionado a estas afirmaciones del mandatario estadounidense, que en las últimas semanas ha abogado por un acuerdo con Teherán, amenazando al país persa con ataques militares en caso de no sellar el pacto.

Lee también Crisis de Groenlandia por interés de Trump no ha pasado: primera ministra de Dinamarca; "él se toma muy en serio este tema"

Suiza confirma negociaciones entre EU e Irán en Ginebra

Suiza anunció la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra la próxima semana, bajo la mediación de Omán, en medio de presiones de Washington para que Teherán concluya un acuerdo destinado, entre otras cosas, a limitar su programa nuclear.

"Suiza está siempre lista para ofrecer sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre Estados Unidos e Irán", dijo a la AFP un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

"Confirmo que el Sultanato de Omán acogerá la próxima semana en Ginebra conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Suiza acoge y apoya estas conversaciones", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/mcc