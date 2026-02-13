El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar" tras ordenar que un segundo portaaviones se dirigiera a Medio Oriente.

"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un "cambio de régimen" en Irán.

"Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan", agregó.

