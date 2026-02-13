Más Información

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo

Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

El presidente de Estados Unidos, , dijo este viernes que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar" tras ordenar que un segundo portaaviones se dirigiera a .

Lee también

"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un "cambio de régimen" en .

"Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan", agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México