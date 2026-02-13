Más Información
Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto
Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo
FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina
Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio
Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística
Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo
Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal
La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar" tras ordenar que un segundo portaaviones se dirigiera a Medio Oriente.
"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un "cambio de régimen" en Irán.
"Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan", agregó.
