Múnich.- La conferencia anual con los principales actores internacionales en materia de seguridad, que el año pasado marcó el tono de una creciente brecha entre , arranca este viernes y reúne a muchos altos funcionarios europeos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entre otros.

La Conferencia de Seguridad de Múnich comenzó con el discurso del canciller de Alemania, Friedrich Merz, uno de los 15 jefes de Estado o de gobierno de países de la Unión Europea que se espera que asistan a la cumbre.

Entre los muchos otros invitados a la reunión, que terminará el domingo, figuran el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Siguiendo la tradición, también habrá una numerosa delegación de miembros del Congreso de Estados Unidos.

“Las relaciones transatlánticas han sido la columna vertebral de esta conferencia desde que se fundó en 1963... y las relaciones transatlánticas atraviesan actualmente una importante crisis de confianza y credibilidad”, afirmó el presidente de la Conferencia, Wolfgang Ischinger, ante reporteros a principios de semana. “Por eso es particularmente bienvenido que la parte estadounidense muestre tanto interés en Múnich”.

En la cumbre del año pasado, que se celebró pocas semanas después del inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su vicepresidente, JD Vance, dejó atónitos a los líderes europeos con su lección sobre el estado de la democracia en el continente.

En los meses posteriores ha habido una serie de declaraciones y medidas de Trump hacia sus aliados, incluida su amenaza del mes pasado, que más tarde retiró, de imponer nuevos aranceles a varias naciones europeas en un intento de asegurar el control estadounidense de , un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca, aliado en la OTAN.

Con Rubio en la Conferencia de Seguridad esperan enfoque menos conflictivo de EU

Con Rubio al frente de la delegación estadounidense este año, los líderes europeos pueden esperar un enfoque menos conflictivo y más centrado en las preocupaciones tradicionales de la seguridad global.

Se espera que Rubio se reúna con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y con el premier de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en un aparte de la conferencia, según funcionarios de ambas partes, uno de los muchos encuentros que se celebran dentro y en las inmediaciones del hotel que acoge el evento.

Rubio también se reunió con Wang antes de la visita prevista de Trump a China en abril. Los dos políticos se estrecharon la mano frente a banderas chinas y estadounidenses antes de sentarse con sus delegaciones, pero ninguno de ellos hizo declaraciones.

Antes de partir hacia Alemania el jueves, Rubio lanzó un mensaje tranquilizador al describir a Europa como importante para los estadounidenses.

“Estamos muy estrechamente vinculados a Europa”, dijo a reporteros. “La mayoría de la gente en este país puede rastrear tanto su herencia cultural como su herencia personal hasta Europa. Por lo tanto, tenemos que hablar de ello".

Pero también dejó claro que las cosas no serán como antes, al afirmar que “Vivimos en una nueva era en la geopolítica, y eso va a exigir que todos reexaminemos cómo es".

Rubio llegó a Múnich el viernes y tiene previsto intervenir en la cumbre el sábado por la mañana.

Desde la reunión del año pasado en Múnich, los aliados de la OTAN han acordado, bajo la presión de Trump, un gran aumento de su objetivo de gasto en defensa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que ha habido un “cambio de mentalidad”, con “Europa dando realmente un paso al frente, Europa asumiendo un papel de liderazgo mayor dentro de la OTAN t Europa ocupándose también más de su propia defensa”.

mcc

