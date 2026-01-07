El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó dudas de que sus socios de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) apoyen a Estados Unidos en caso de que éste los necesite.

Por medio de Truth Social, reafirmó su descontento con la organización debido a algunas presuntas irregularidades y falta de acción por parte de la alianza.

Sin embargo, el mandatario estadounidense indicó que "siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros".

En la publicación, mencionó que Estados Unidos pagaba "tontamente" por ellos, pero que los ha hecho llegar al 5% del Producto Interno Bruto (PIB)" destinado al presupuesto de defensa.

Lee también Bruce Fein pasa de pedir la destitución de Trump a defender a Maduro; solicita integrarse formalmente al caso

En el mensaje en su red social, Trump dijo que sin su participación Rusia tendría toda Ucrania y que él solo ha "puesto fin a ocho guerras".

Sin embargo, dijo, Noruega, miembro de la OTAN, "ha decidido estúpidamente no concederme el Premio Nobel de la Paz", aunque agregó que eso no importa debido a que él ha salvado millones de vidas con sus acciones.

Trump detalló que Rusia y China no le tienen miedo a la OTAN, sino a Estados Unidos gracias a que reconstruyó el Ejército de EU, “todos tenemos suerte de que reconstruyera nuestro ejército en mi primer mandato, y siga haciéndolo”, expresó.

Foto: Captura de Pantalla de Truth Social @realDonaldTrump

Lee también Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

El mensaje de Trump sobre la OTAN llega un día después de que la Casa Blanca asegurara que la vía militar está entre las posibles formas de conseguir la anexión de Groenlandia, territorio de Dinamarca, aliado de la organización.

Con información de AFP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc