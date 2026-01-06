El abogado Bruce Fein, crítico acérrimo de la administración de Donald Trump y quien defendió la necesidad de destituirlo durante su primera administración, se suma a la defensa del venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta juicio en Nueva York por tráfico de drogas.

De acuerdo con documentos judiciales, Maduro solicitó el registro de Fein como integrante de su equipo de defensa. Aún está pendiente la aprobación del juez Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, quien lleva el caso.

Fein se suma así a Barry Pollack, el abogado que defendió a Julian Assange y que este lunes estuvo presente en la primera audiencia de Maduro ante Hellerstein, en la que el venezolano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, incluyendo tráfico de drogas.

¿Quién es Bruce Fein?

Fein es un reconocido abogado, defensor de las libertades civiles, experto en derecho constitucional e internacional, recordado por ser fiscal general adjunto durante la administración del republicano Ronald Reagan.

También ha sido un crítico feroz de las administraciones del republicano George W. Bush, los demócratas Bill Clinton y Barack Obama y el republicano Donald Trump.

Fein propuso destituir a W. Bush por su Programa de Vigilancia Terrorista, que permitió interceptar comunicaciones sin orden judicial tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En el caso de Obama, Fein lo criticó abiertamente por no procesar a funcionarios de la administración W. Bush que redactaron los memorándums de la CIA que justificaban el uso de la tortura en interrogatorios, en el marco de la guerra contra el terrorismo.

Pero el enojo de Fein creció con la intervención militar de 2011 en Libia, que se realizó al amparo de Naciones Unidas. El abogado propuso entonces destituir a Obama.

En 2019, en el primer proceso de destitución contra Trump por haber presuntamente presionado a líderes ucranianos para investigar al expresidente Joe Biden y a su hijo Hunter, Fein defendió en medios de comunicación la viabilidad de destituir al republicano, acusándolo de hasta 13 de litos, incluyendo abuso de poder presidencial, desacato al Congreso, solicitud de contribuciones extranjeras y soborno y supresión de la libertad de expresión.

Trump fue absuelto en el Senado de los cargos de los que se le acusaba.

