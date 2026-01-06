Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Delcy Rodríguez afirma que ningún “agente externo” gobierna Venezuela; ante amenazas, asegura que solo Dios decide su destino

Delcy Rodríguez afirma que ningún “agente externo” gobierna Venezuela; ante amenazas, asegura que solo Dios decide su destino

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Ernestina Godoy arma su equipo en la FGR; designa a nuevos titulares de fiscalías especializadas y unidades estratégicas

Ernestina Godoy arma su equipo en la FGR; designa a nuevos titulares de fiscalías especializadas y unidades estratégicas

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

El abogado Bruce Fein, crítico acérrimo de la administración de y quien defendió la necesidad de destituirlo durante su primera administración, se suma a la defensa del venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta juicio en Nueva York por tráfico de drogas.

De acuerdo con documentos judiciales, solicitó el registro de Fein como integrante de su equipo de defensa. Aún está pendiente la aprobación del juez Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, quien lleva el caso.

Fein se suma así a Barry Pollack, el abogado que defendió a Julian Assange y que este lunes estuvo presente en la primera audiencia de Maduro ante Hellerstein, en la que el venezolano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, incluyendo tráfico de drogas.

Lee también

¿Quién es Bruce Fein?

Fein es un reconocido abogado, defensor de las libertades civiles, experto en derecho constitucional e internacional, recordado por ser fiscal general adjunto durante la administración del republicano Ronald Reagan.

También ha sido un crítico feroz de las administraciones del republicano George W. Bush, los demócratas Bill Clinton y Barack Obama y el republicano Donald Trump.

Fein propuso destituir a W. Bush por su Programa de Vigilancia Terrorista, que permitió interceptar comunicaciones sin orden judicial tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En el caso de Obama, Fein lo criticó abiertamente por no procesar a funcionarios de la administración W. Bush que redactaron los memorándums de la CIA que justificaban el uso de la tortura en interrogatorios, en el marco de la guerra contra el terrorismo.

Lee también

Pero el enojo de Fein creció con la intervención militar de 2011 en Libia, que se realizó al amparo de Naciones Unidas. El abogado propuso entonces destituir a Obama.

En 2019, en el primer proceso de destitución contra Trump por haber presuntamente presionado a líderes ucranianos para investigar al expresidente Joe Biden y a su hijo Hunter, Fein defendió en medios de comunicación la viabilidad de destituir al republicano, acusándolo de hasta 13 de litos, incluyendo abuso de poder presidencial, desacato al Congreso, solicitud de contribuciones extranjeras y soborno y supresión de la libertad de expresión.

Trump fue absuelto en el Senado de los cargos de los que se le acusaba.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben

Cómo sacar la cita del pasaporte por WhatsApp. Foto: iStock

Pasaporte mexicano 2026: Agenda tu cita por WhatsApp en minutos y conoce el precio

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026

SEP confirma suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria en enero tras vacaciones; habrá puente largo. Foto: Especial / SEP

SEP confirma suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria en enero tras vacaciones; habrá puente largo