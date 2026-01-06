Más Información

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficascondenó de manera enérgica los ataques militares realizados por el gobierno de en territorio de la y rechazó cualquier intervención extranjera que vulnere la soberanía de los países y ponga en riesgo a la población civil.

El pronunciamiento fue difundido a través de un comunicado oficial publicado en Instagram, en el que la institución, encargada de los , aclaró que su postura no implica la defensa de ningún régimen, sino que se sustenta en el respeto al derecho internacional.

“Sin defender a ningún régimen, rechazamos de manera categórica toda intervención militar extranjera y cualquier acción que vulnere la soberanía, ponga en riesgo a la población civil o profundice la violencia”, señaló la AMACC en el documento.

Lee también:

En el mismo texto, la Academia expresó su respaldo a la política exterior del Gobierno de México, encabezado por, la cual, indicó, ha sido consistente en promover la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La AMACC resaltó que, aunque la intervención ya se haya llevado a cabo, esto no la convierte en un acto legítimo, y sostuvo que el pueblo venezolano debe decidir su futuro sin la presencia de fuerzas extranjeras, sin imposiciones externas y sin amenazas de violencia.

“La soberanía no se ‘administra’ desde fuera; se ejerce libremente por quienes habitan el país”, se lee en el comunicado.

Lee también:

Para reforzar su postura, la institución citó una de las frases más emblemáticas de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Finalmente, la Academia hizo un llamado urgente al cese inmediato de las hostilidades y exhortó a la comunidad internacional a privilegiar la diplomacia y el diálogo por encima del uso de la fuerza.

“No a la guerra, sí al diálogo y a la autodeterminación”, concluyó el mensaje, fechado el 6 de enero de 2026 en Casa Buñuel.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

