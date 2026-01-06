Rusia ha enviado un submarino y otros medios navales para escoltar un petrolero vacío que Estados Unidos intentó confiscar, reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El petrolero, anteriormente conocido como Bella 1, lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo estadounidense a petroleros sancionados cerca de Venezuela.

El buque no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. A pesar de estar vacío, la Guardia Costera estadounidense lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas enérgicas contra una flota de petroleros que transportan petróleo ilícito por todo el mundo, incluyendo petróleo del mercado negro vendido por Rusia, señaló el medio, que citó a un funcionario estadounidense.

La tripulación del buque repelió un intento de Estados Unidos de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó descuidadamente una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a Marinera y cambió su matrícula a rusa.

Rusia ha expresado su preocupación por las incautaciones, por parte de Estados Unidos, de petroleros que transportan su petróleo ilícito por todo el mundo e impulsan su economía, y ha tomado la inusual decisión de permitir que el petrolero se registre en Rusia sin inspección ni otras formalidades, dijo el WSJ, citando a expertos.

Rusia ha solicitado a Estados Unidos que detenga la persecución del buque, señalaron al diario otros tres funcionarios estadounidenses.

El martes, el Comando Sur del ejército estadounidense declaró en redes sociales que estaba listo para oponerse a los buques y actores sancionados que transitan por esta región.

La Guardia Costera ha continuado el seguimiento del buque en el Atlántico Oriental, donde ahora navega a unas 300 millas al sur de Islandia hacia el Mar del Norte, según el posicionamiento AIS.

