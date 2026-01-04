Más Información

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

México pide a connacionales no viajar a Venezuela; pide contactar a Embajada

Pekín, 4 ene (EFE).- China expresó este domingo su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, , y de su esposa, Cilia Flores, por parte de , pidió su "liberación inmediata" y reclamó que la crisis se resuelva mediante "diálogo y negociación", según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático.

Pekín manifestó su "grave preocupación" por que Washington "se haya apoderado por la fuerza" del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera del país.

Según la portavocía de la Cancillería china, las acciones de Estados Unidos "violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales" y contravienen "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

El comunicado, publicado en la página del ministerio, añadió que estas actuaciones menoscaban la soberanía venezolana.

En ese contexto, China instó a Washington a "garantizar la seguridad personal" de Maduro y Flores, a "liberarlos de inmediato", a "dejar de socavar al Gobierno venezolano" y a "resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", sin anunciar medidas adicionales.

El mensaje se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

China mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela, reforzada durante los mandatos del presidente chino, Xi Jinping, y de Maduro, y ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía estatal y no injerencia.

En las últimas horas, Pekín había emitido un aviso consular en el que desaconsejaba a sus ciudadanos viajar a Venezuela ante el deterioro de la seguridad, sin entrar entonces en valoraciones políticas sobre la operación estadounidense. EFE

