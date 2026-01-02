Más Información
Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco
Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas
Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX
Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público
Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"
Nombran a Miguel Hernández Velázquez inspector y contralor del Ejército, Fuerza Aérea y GN; destaca en la lucha contra el narco
Sheinbaum dice que relevo en Cofepris fue decisión de Kershenobich; Víctor Hugo Borja entró en funciones el 1 de enero
Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en Caracas a Qiu Xiaqi, enviado especial de su homológo chino, Xi Jinping, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de "amenaza".
Maduro recibió al funcionario en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Por parte de la delegación china, también estaba el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu.
Lee también Maduro elude responder sobre ataque de EU en Venezuela; abre la puerta a acuerdos petroleros y antidrogas
Según VTV, el encuentro tiene como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambas naciones, que mantienen "más de 600 acuerdos".
El gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional" por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.
El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que -aseguró- carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz, al tiempo que aseguró que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".
Lee también Excarcelan en Venezuela al menos a 87 detenidos en protestas poselectorales de 2024, según ONG
El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.
El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.
Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.
Este jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.
Venezuela arrestó a estadounidenses tras inicio de campaña militar de Trump, reporta el New York Times; serían "moneda de cambio"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]