Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Nombran a Miguel Hernández Velázquez inspector y contralor del Ejército, Fuerza Aérea y GN; destaca en la lucha contra el narco

Sheinbaum dice que relevo en Cofepris fue decisión de Kershenobich; Víctor Hugo Borja entró en funciones el 1 de enero

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Caracas. El presidente de Venezuela, , recibió en Caracas a Qiu Xiaqi, enviado especial de su homológo chino, , en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el y que Caracas tilda de "amenaza".

Maduro recibió al funcionario en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por parte de la delegación china, también estaba el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu.

Según VTV, el encuentro tiene como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambas naciones, que mantienen "más de 600 acuerdos".

El gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional" por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que -aseguró- carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz, al tiempo que aseguró que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Este jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.

