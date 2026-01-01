Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Mundial 2026 eleva riesgos de ciberataques, alertan; ven a empresas poco preparadas

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Al menos 87 personas detenidas en manifestaciones luego de la reelección de en las presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas, fueron excarceladas este jueves en Venezuela, informaron dos ONG.

Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2 mil 400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de , candidato apadrinado por la líder opositora .

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2 mil detenidos desde entonces, según registros oficiales.

“La mañana de este 1 de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte)”, publicó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que este grupo no cuenta con libertades plenas, porque “continúan en juicio y con ”.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de , que desde agosto movilizó tropas al determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Tocorón era un centro de operaciones de la pandilla venezolana , que fue clausurada en 2023 y reabierta en 2024 específicamente para albergar a cientos de detenidos en las protestas poselectorales.

Foro Penal, oenegé que lidera la defensa judicial de muchos de los detenidos, destaca que la medida de este 1 de enero incluye también a dos “presos políticos” de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

