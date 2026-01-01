Al menos 87 personas detenidas en manifestaciones luego de la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas, fueron excarceladas este jueves en Venezuela, informaron dos ONG.

Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2 mil 400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González, candidato apadrinado por la líder opositora María Corina Machado.

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2 mil detenidos desde entonces, según registros oficiales.

“La mañana de este 1 de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte)”, publicó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que este grupo no cuenta con libertades plenas, porque “continúan en juicio y con medidas cautelares”.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Tocorón era un centro de operaciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fue clausurada en 2023 y reabierta en 2024 específicamente para albergar a cientos de detenidos en las protestas poselectorales.

Foro Penal, oenegé que lidera la defensa judicial de muchos de los detenidos, destaca que la medida de este 1 de enero incluye también a dos “presos políticos” de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.