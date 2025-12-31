Más Información

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

Secretaría de las Mujeres se pronuncia de nuevo sobre caso Dashia, joven acusada de extorsión; descarta ser instancia judicial

Secretaría de las Mujeres se pronuncia de nuevo sobre caso Dashia, joven acusada de extorsión; descarta ser instancia judicial

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Familia denuncia negligencia en manejo del cuerpo de víctima del Tren Interoceánico; encaran a encargado de funeraria

Familia denuncia negligencia en manejo del cuerpo de víctima del Tren Interoceánico; encaran a encargado de funeraria

Gobierno retira subsidio a gasolinas y diésel; consumidores asumen totalmente el IEPS

Gobierno retira subsidio a gasolinas y diésel; consumidores asumen totalmente el IEPS

Explosión en Puente de la Concordia: la tragedia que cimbró a la CDMX en 2025

Explosión en Puente de la Concordia: la tragedia que cimbró a la CDMX en 2025

Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

Washington. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano, una nueva acción que busca incrementar la presión de Washington sobre el gobierno de .

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció a su vez que ha identificado "a cuatro buques petroleros asociados" a estas empresas como "bienes bloqueados", que son aquellos que deben ser congelados -nadie debe moverlos, usarlos o emplearlos en operaciones de compra/venta sin autorización Federal- pero que no pueden ser confiscados, ya que siguen siendo propiedad de la entidad sancionada.

Washington considera que varios de estos buques forman parte de la llamada "flota fantasma" que Caracas emplea para vender crudo y que, según el gobierno de, "continúan suministrando recursos financieros que alimentan el régimen narco-terrorista de Maduro".

Lee también:

Entre las entidades sancionadas se encuentran, Corniola Limited y Krape Myrtle, dueña y operadora respectivamente del petrolero Nord Star, que queda designado como activo bloqueado, así como Winky International, cuyo buque Rosalind (también conocido como Lunar Tide) también queda señalado como bien bloqueado.

También resulta sancionada Aries Global Investment y dos de sus navíos para transporte de crudo, Della y Valiante, quedan marcados como propiedad congelada.

El paquete anunciado hoy complementa, según Washington, otras medidas recientes anunciados por la OFAC el 11 y 19 de diciembre que sancionaban a familiares de Maduro -como la primera dama Cilia Flores y su sobrino Carlos Erik Malpica Flores- y sus entornos inmediatos.

Lee también

Desde mitad de año, Washington ha emprendido una intensa campaña de presión contra el gobierno venezolano, activando un despliegue militar inédito en décadas en el sur del Caribe sur con el objetivo de destruir supuestas narcolanchas, mientras acusa a Maduro y a las cúpulas del Gobierno y el Ejército venezolano de encabezar el Cartel de los Soles.

El Pentágono ha destruido ya unas 35 lanchas y matado a más de 100 de sus tripulantes y el gobierno Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela, lo que le llevó a declarar que confiscaría petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, algo que Estados Unidos ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026. Foto: Especial

Confirmado: estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista. Foto: IA

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana de turista: Cambios ‘ocultos’ y nuevos requisitos para tramitarla en 2026

Times Square 2026. Foto: Chat GPT

Año Nuevo 2026 en Times Square: Artistas confirmados, horario y cómo ver el show en vivo