Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero
Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal
EU emite licencias para inversiones y operaciones petroleras en Venezuela; autoriza a 5 multinacionales reanudar actividad sin sanciones
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas
Cultura niega que exista paro en las tres sedes de la Cineteca Nacional; destaca diálogo con trabajadores
Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude
El secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ve "posible" pero "terriblemente difícil" que la agencia alcance un acuerdo con Irán sobre la inspección de su programa nuclear.
Grossi afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que los inspectores regresaron a Irán tras los bombardeos de las fuerzas israelíes y estadounidenses el año pasado, pero que no pudieron visitar ninguna de las instalaciones que fueron objeto de los ataques.
Lee también Portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, va a Medio Oriente, reportan; cambio ocurre en medio de tensiones con Irán
EU emite licencias para inversiones y operaciones petroleras en Venezuela; autoriza a 5 multinacionales reanudar actividad sin sanciones
