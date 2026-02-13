El secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ve "posible" pero "terriblemente difícil" que la agencia alcance un acuerdo con Irán sobre la inspección de su programa nuclear.

Grossi afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que los inspectores regresaron a Irán tras los bombardeos de las fuerzas israelíes y estadounidenses el año pasado, pero que no pudieron visitar ninguna de las instalaciones que fueron objeto de los ataques.

