El Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, según reportes de prensa, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, sopesa acciones militares contra Irán.
Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de "consecuencias muy traumáticas" para la República Islámica si no se logra un acuerdo.
En enero, el magnate republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán.
Lee también EU envió de contrabando miles de terminales Starlink a Irán, , reporta Wall Street Journal; suministro fue tras represión de protestas
The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News informaron sobre los preparativos del Departamento de Guerra para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo, citando a funcionarios anónimos.
Según la prensa, se trata del portaviones USS Gerald Ford y sus buques escolta, que se unirán al grupo en Medio Oriente después de recibir órdenes para dejar su posición en el mar Caribe.
En esas aguas sirvió de apoyo para la operación con la que el 3 de enero se derrocó a Maduro en Venezuela.
Lee también Trump insiste en solución negociada con Irán sobre programa nuclear y no llega a un "acuerdo definitivo" con Netanyahu
Algunos de sus aviones de combate participaron en los bombardeos lanzados sobre Caracas que permitieron la captura del líder izquierdista y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de nacotráfico.
El Pentágono no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP sobre el traslado del portaviones.
