Más Información

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Sheinbaum descarta "dedazo" en elección de hija de Rosaura Ruíz en Junta de Gobierno de la UNAM; reconoce autonomía

Sheinbaum descarta "dedazo" en elección de hija de Rosaura Ruíz en Junta de Gobierno de la UNAM; reconoce autonomía

Cultura niega que exista paro en las tres sedes de la Cineteca Nacional; destaca diálogo con trabajadores

Cultura niega que exista paro en las tres sedes de la Cineteca Nacional; destaca diálogo con trabajadores

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

El Pentágono ordenó movilizar a el portaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en , según reportes de prensa, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, sopesa acciones militares contra Irán.

Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de "consecuencias muy traumáticas" para la República Islámica si no se logra un acuerdo.

En enero, el magnate republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán.

Lee también

El portaaviones USS Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, realizan maniobras conjuntas. Foto: AP
El portaaviones USS Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, realizan maniobras conjuntas. Foto: AP

The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News informaron sobre los preparativos del Departamento de Guerra para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo, citando a funcionarios anónimos.

Según la prensa, se trata del portaviones USS Gerald Ford y sus buques escolta, que se unirán al grupo en Medio Oriente después de recibir órdenes para dejar su posición en el mar Caribe.

En esas aguas sirvió de apoyo para la operación con la que el 3 de enero se derrocó a Maduro en Venezuela.

Lee también

Algunos de sus aviones de combate participaron en los bombardeos lanzados sobre Caracas que permitieron la captura del líder izquierdista y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de nacotráfico.

El Pentágono no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP sobre el traslado del portaviones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

¿Cómo saber si ya me dio sarampión? Esta es la prueba que revela si eres inmune. Foto: Especial

¿Cómo saber si ya me dio sarampión? Esta es la prueba que revela si eres inmune

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Puedes aplicar a la visa H‑2B? Estos países tienen luz verde para trabajar en Estados Unidos

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México

George Washington. iStock/ Delpixart

Día de los Presidentes 2026: ¿Cuándo es? ¿Por qué es festivo y qué se celebra realmente?