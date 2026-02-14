Más Información

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Inhabilitan por un año a juez que concedió amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan de actuar fuera de la legalidad

San Valentín: Consejos para cuidar las finanzas en pareja; esto sugieren Profeco y Condusef para evitar "infidelidad financiera"

Reportan microsismo de 2.3 grados en Naucalpan, hoy sábado 14 de febrero

“Cuando es algo para ti, es para ti, tarde o temprano”: tras 46 años separados, Francisca y Silverio por fin se dieron el “sí acepto”

La misión tripulada Crew-12 de la y SpaceX se acopló con éxito este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI), a donde llegó tras despegar un día antes desde Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a una emergencia médica.

La cápsula Dragon de hizo contacto con la EEI según lo previsto a las 15:15 hora local (20:15 GMT) mientras ambas sobrevolaban Sudáfrica, aproximadamente 34 horas después de su lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral.

"Fase de captura suave completada", informó por radio la comandante de la misión, Jessica Meir, al mando de una tripulación compuesta por el también estadounidense Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

El procedimiento completo de acoplamiento durará unas horas más, con la apertura de escotillas prevista para las 17:00 hora local (22:00 GMT), según la NASA.

La Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial conjunto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. y SpaceX, compañía fundada por el magnate .

La tripulación recién llegada a la EEI reemplazará a la Crew-11 -compuesta por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov- que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero en la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

De momento, la NASA no ha divulgado la identidad del afectado por razones de privacidad.

Desde entonces, la estación ha operado con una tripulación reducida formada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.

