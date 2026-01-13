Más Información

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Transportistas inician bloqueos en Edomex; protestan por presuntas extorsiones y abusos en operativos de tránsito

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

Sheinbaum: Embajador Ronald Johnson, facilitador para llamada con Trump; siempre nos ha ayudado, afirma

IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025; registran aumento en consultas y cirugías

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

El Pentágono compró dispositivo ligado al “Síndrome de La Habana”, reporta CNN; podría ser la causa de misteriosas dolencias en espías

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

Washington.- El expresidente de , Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, afirman que se negarán a cumplir con una citación del Congreso para testificar en una investigación sobre .

Bill Clinton estaba citado para este martes a una audiencia a puertas cerradas, pero no llegó. "No se presentó hoy", dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", señaló, para luego agregar: "Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos". Hillary Clinton está citada para este miércoles.

Los Clinton criticaron los intentos de un comité controlado por republicanos como "legalmente inválidos" mientras los legisladores preparan procedimientos de desacato al Congreso contra ellos.

El proceso está “literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento”, dicen los Clinton en una carta publicada en las redes sociales el martes, dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante republicano James Comer.

Comer afirma que comenzará los procedimientos de desacato al Congreso la próxima semana. Potencialmente, esto inicia un proceso complejo al que el Congreso rara vez ha recurrido.

El expresidente estadounidense, Bill Clinton (der), con el magnate Jeffrey Epstein y la entonces socialité Ghislaine Maxwell. FOTO: REDES
El expresidente estadounidense, Bill Clinton (der), con el magnate Jeffrey Epstein y la entonces socialité Ghislaine Maxwell. FOTO: REDES

La amistad con Epstein que tiene en el foco a Bill Clinton

Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, pero tuvo una amistad bien documentada con Epstein, un acaudalado financiero, a lo largo de los años 90 y principios de los 2000. Los republicanos se han centrado en esa relación en medio de pedidos de un recuento completo de las fechorías de Epstein.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo.

Comer también indicó que el comité no intentaría obligar al presidente Donald Trump, un compañero republicano, a testificar, diciendo que no se puede forzar a un presidente en funciones a testificar.

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein un mes después de que venciera el plazo legal.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein está acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se muestra reacio a publicar los documentos del expediente y sufre un efecto boomerang, incluso entre sus partidarios.

