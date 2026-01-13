Washington.- El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, afirman que se negarán a cumplir con una citación del Congreso para testificar en una investigación sobre Jeffrey Epstein.

Bill Clinton estaba citado para este martes a una audiencia a puertas cerradas, pero no llegó. "No se presentó hoy", dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", señaló, para luego agregar: "Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos". Hillary Clinton está citada para este miércoles.

Los Clinton criticaron los intentos de un comité controlado por republicanos como "legalmente inválidos" mientras los legisladores preparan procedimientos de desacato al Congreso contra ellos.

El proceso está “literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento”, dicen los Clinton en una carta publicada en las redes sociales el martes, dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante republicano James Comer.

Comer afirma que comenzará los procedimientos de desacato al Congreso la próxima semana. Potencialmente, esto inicia un proceso complejo al que el Congreso rara vez ha recurrido.

El expresidente estadounidense, Bill Clinton (der), con el magnate Jeffrey Epstein y la entonces socialité Ghislaine Maxwell. FOTO: REDES

La amistad con Epstein que tiene en el foco a Bill Clinton

Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, pero tuvo una amistad bien documentada con Epstein, un acaudalado financiero, a lo largo de los años 90 y principios de los 2000. Los republicanos se han centrado en esa relación en medio de pedidos de un recuento completo de las fechorías de Epstein.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo.

Comer también indicó que el comité no intentaría obligar al presidente Donald Trump, un compañero republicano, a testificar, diciendo que no se puede forzar a un presidente en funciones a testificar.

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein un mes después de que venciera el plazo legal.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein está acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se muestra reacio a publicar los documentos del expediente y sufre un efecto boomerang, incluso entre sus partidarios.

