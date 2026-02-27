La Unión Europea ordenó a su oficina antifraude que investigue a Peter Mandelson, el desacreditado exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein cuando se desempeñó como representante comercial de Bruselas.

“Dadas las circunstancias y la importante cantidad de documentos puestos a disposición del público, la Comisión Europea pidió también a la OLAF el 18 de febrero que investigue el asunto”, dijo un vocero de la Comisión en referencia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en francés) el jueves por la noche. El portavoz solicitó el anonimato al no estar autorizado a ser identificado públicamente.

La OLAF es el organismo de supervisión de la UE que, entre otros, ha investigado a autoridades migratorias y a legisladores por fraude financiero y violaciones de derechos, entre otras infracciones. La oficina no confirmó la pesquisa.

Mandelson, una figura influyente en el Reino Unido, es investigado por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público vinculada a su relación con Epstein.

Su relación con Epstein han amenazado el liderazgo del primer ministro británico Keir Starmer, quien nombró al veterano estadista para el cargo diplomático pese a las advertencias sobre su amistad con el desacreditado financiero.

Mandelson ha sido durante décadas una figura importante en el Partido Laborista de centroizquierda, conocido como un hábil operador político apodado el “Príncipe de la Oscuridad” por su astucia e implacabilidad.

Ayudó al partido a volver al poder en 1997 como “Nuevo Laborismo” bajo el primer ministro Tony Blair y ocupó cargos de alto nivel hasta 2001. Volvió a servir, bajo el primer ministro Gordon Brown, de 2008 a 2010. Entre esos puestos de alto nivel en Londres, estuvo en Bruselas, desempeñándose como comisario de Comercio de la UE entre noviembre de 2004 y octubre de 2008, antes que el Brexit sacara al Reino Unido del bloque.

Mezclando lo profesional con lo privado

Mandelson estuvo en contacto con Epstein y Ghislaine Maxwell antes, durante y después de ese periodo, según documentos analizados por The Associated Press.

“Me encanta lo repugnante. Por eso soy salvaje y peligroso, y dos veces tímido…”, escribió Mandelson a Maxwell en un correo electrónico de 2002.

“Pete, ya te he advertido sobre eso antes”, respondió Maxwell. “Compórtate o serás castigado como el chico malo que eres”.

En 2003, le envió un mensaje a Maxwell sobre arreglos de viaje familiares usando el título “Miembro del Parlamento por Hartlepool, Cámara de los Comunes”.

Registros de pagos sugieren que Epstein le dio a Mandelson o a su esposo, Reinaldo Avila da Silva, 75 mil dólares en 2003 y 2004. Mandelson dijo que no recordaba haber recibido ese dinero, cuestionó la autenticidad de los estados de cuenta bancarios y creía que las acusaciones eran falsas.

Justo después de regresar a Londres desde Bruselas, el 7 de octubre de 2008, Epstein aconsejó a Mandelson sobre cómo enmarcar la crisis financiera de 2008 como una oportunidad.

Epstein ofreció alojar a Mandelson en un apartamento de Nueva York en 2009, unos cinco meses antes que ambos discutieran por correo electrónico manipular al entonces primer ministro británico Gordon Brown para que renunciara.

Posible intercambio de información privilegiada

Mandelson parece haber enviado a Epstein, a quien se refirió como su “mejor amigo”, información gubernamental delicada que podría influir potencialmente en los mercados cuando era un ministro de alto rango en el gobierno británico en 2009, justo después de dejar la dirección de las negociaciones comerciales de la UE. La investigación de la UE podría centrarse en que Mandelson compartiera con Epstein información privilegiada similar.

Mandelson parece haber alertado a Epstein en 2010 sobre el colosal paquete de rescate de la UE de medio billón de euros para salvar el euro tras la crisis financiera de 2008. Escribió a Epstein que “fuentes me dicen rescate de 500.000 millones de euros” y que debería ser “anunciado esta noche” el 9 de mayo de 2010 —un día antes que el paquete fuera revelado públicamente. Esa información podría ser útil para uso privilegiado.

Todos los comisarios europeos están sujetos a obligaciones éticas y a un código de conducta oficial durante y después de su tiempo en el cargo. Las presuntas infracciones de esas obligaciones pueden derivar en investigaciones por parte de la OLAF.

Mandelson fue liberado de la custodia británica a primera hora del martes por la mañana tras más de nueve horas de interrogatorio. Anteriormente ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusado, aunque la indagación continúa.

Los abogados de Mandelson dijeron el martes que había aceptado voluntariamente hablar con la policía el próximo mes y que su arresto fue el resultado de una “sugerencia infundada” de que planeaba huir del país.

