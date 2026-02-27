Legisladores demócratas exigieron que el presidente estadounidense, Donald Trump, testifique ante un comité del Congreso sobre su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein después de que el exmandatario Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaran declarar sobre el caso.

"Exigimos que el presidente Trump comparezca oficialmente ante el Comité de Supervisión. Aparece en los archivos de Epstein junto a Jeffrey Epstein y (su cómplice) Ghislaine Maxwell, casi más que cualquier otra persona", dijo el representante Robert García antes del interrogatorio al expresidente Clinton en Chappaqua (Nueva York).

Según García, demócrata por California, "es hora de que el presidente (Trump) responda a las preguntas sobre por qué faltan archivos del Departamento de Justicia, por qué ha habido un encubrimiento en la Casa Blanca y por qué en esta administración continúan calificando esta investigación de mentira".

