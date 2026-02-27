Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

Embajador: Cuba tiene condiciones y capacidad para resistir una agresión militar

Sheinbaum alista reunión con empresarios por inseguridad en Sinaloa; dice que es importante escucharlos

Detienen a alumnos por llevar arma; en CCH Sur reciben amenaza

Legisladores demócratas exigieron que el presidente estadounidense, Donald Trump, testifique ante un comité del Congreso sobre su relación con el fallecido pederasta después de que el exmandatario Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaran declarar sobre el caso.

"Exigimos que el presidente Trump comparezca oficialmente ante el Comité de Supervisión. Aparece en los archivos de Epstein junto a Jeffrey Epstein y (su cómplice) Ghislaine Maxwell, casi más que cualquier otra persona", dijo el representante Robert García antes del interrogatorio al expresidente Clinton en Chappaqua (Nueva York).

Según García, demócrata por California, "es hora de que el presidente (Trump) responda a las preguntas sobre por qué faltan archivos del Departamento de Justicia, por qué ha habido un encubrimiento en la Casa Blanca y por qué en esta administración continúan calificando esta investigación de mentira".

